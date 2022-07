Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Médico preso Supertelescópio Luz mais barata Planos de saúde Veja como consultar a lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde Julgamento altera o entendimento sobre a cobertura de planos de saúde no país. Veja como saber se determinado plano é de cobertura obrigatória ou não do seu plano. Por g1

13/07/2022 05h30 Atualizado 13/07/2022

1 de 5 Decisão do STJ alterou o entendimento sobre cobertura de planos de saúde. — Foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação Decisão do STJ alterou o entendimento sobre cobertura de planos de saúde. — Foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ) aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) .

Com a alteração, o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas passa a ser válido para pacientes com qualquer diagnóstico, de acordo com a indicação do médico assistente, a partir de 1º de agosto de 2022.

Em junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou o e ntendimento sobre o rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a cobertura dos planos de saúde .

Antes, a lista da ANS era considerada exemplificativa pela maior parte do Judiciário. Ou seja, se os pacientes que tivessem negados procedimentos, exames, cirurgias e medicamentos que não constassem na lista poderiam recorrer à Justiça e conseguir essa cobertura.

Veja como consultar rol de cobertura no site da ANS

Com o entendimento, a lista contém tudo o que os planos são obrigados a pagar: se não está no rol, não tem cobertura, e as operadoras não são obrigadas a bancar . Com a mudança, as decisões judiciais devem seguir esse entendimento – de que o que não está na lista não precisa ser coberto . Nesse caso, muitos pacientes não conseguirão começar ou dar continuidade a um tratamento com a cobertura do plano de saúde.

Rol taxativo: entenda o que muda na cobertura dos planos de saúde

Como fazer a consulta

Veja, abaixo, o passo a passo para consultar a lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde:

Entre no portal da ANS para consultar o rol, neste link ; Selecione as características que são cobertas pelo seu plano: «Consulta/Exames», «Internação», «Parto» e/ou «Odontologia», e clique em «continuar»;

2 de 5 Quadro 1 – Consulta ao rol de cobertura de planos — Foto: Reprodução Quadro 1 – Consulta ao rol de cobertura de planos — Foto: Reprodução

Escreva no quadro o nome do procedimento que você quer verificar se está incluído no seu plano e clique em «OK»;

3 de 5 Quadro 2 – Consulta ao rol de cobertura de planos — Foto: Reprodução Quadro 2 – Consulta ao rol de cobertura de planos — Foto: Reprodução

Selecione, entre os resultados, a opção que deseja consultar e clique em «continuar»;

4 de 5 Quadro 3 – Consulta ao rol de cobertura de planos — Foto: Reprodução Quadro 3 – Consulta ao rol de cobertura de planos — Foto: Reprodução

Na tela, vai aparecer se o procedimento é ou não de cobertura obrigatória do plano informado.

5 de 5 Quadro 4 – Consulta ao rol de cobertura de planos — Foto: Reprodução Quadro 4 – Consulta ao rol de cobertura de planos — Foto: Reprodução

Planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da ANS

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com