Veja a agenda de campanha de candidatos à Presidência

O Jornal Nacional começa nesta quarta-feira (17) a cobrir as atividades de campanha dos candidatos a presidente.

Lula

Lula, candidato do PT, se encontra com micro e pequenos empresários

O ex-presidente Lula, candidato do PT , se encontrou com empresários

Luiz Inácio Lula da Silva chegou para o encontro com micro e pequenos empresários, em São Paulo , depois de participar de uma entrevista a uma rádio de Belo Horizonte . Ele estava acompanhado do vice na chapa, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin , do PSB.

Por mais de uma hora, o candidato ouviu os depoimentos e as reivindicações dos empreendedores de vários setores. Lula prometeu aumentar o apoio às micro e pequenas empresas como forma de reaquecer a economia brasileira , e disse que os bancos públicos vão ter um papel fundamental nesse processo.

O candidato disse que os bancos públicos não precisam ter prejuízo, mas não podem buscar os mesmos lucros dos bancos privados, porque eles têm que cumprir uma função social.

«Da mesma forma o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores, porque o restante pode tomar empréstimo em dólar e em qualquer lugar», afirmou.

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participa de evento com prefeitos

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL , participou de um evento com prefeitos.

Pela manhã, Jair Bolsonaro gravou em Brasília programas para a propaganda eleitoral dele e de aliados. À tarde, se dedicou a compromissos da agenda presidencial.

No início da noite, Bolsonaro compareceu a um evento em um hotel de Brasília, organizado por prefeitos que apoiam a candidatura dele. Aos mais de 400 prefeitos, Bolsonaro fez um balanço de seu governo e disse que, se reeleito, manterá zerados os impostos federais sobre combustíveis e gás de cozinha. Afirmou ainda que pretende tornar permanente o auxílio emergencial de R$ 600, que termina em dezembro.

«Garantimos para o ano que vem continuar com zero em imposto federal para gasolina, para o diesel, para o álcool e no gás de cozinha. Vamos nos socorrer ao Parlamento mais uma vez para gente tornar definitivo esse valor de R$ 600 a partir de 2023», disse.

Ciro Gomes

Ciro Gomes, candidato do PDT, faz campanha na Grande São Paulo

Ciro Gomes, do PDT , fez campanha na Grande São Paulo. Antes das 7h, apoiadores já estavam reunidos para aguardar a chegada de Ciro Gomes. O candidato caminhou pelas ruas do bairro Chácara do Solar III, na periferia de Santana de Parnaíba. Tirou fotos e abraçou moradores. Ciro Gomes ainda visitou uma quadra de esportes.

O palanque foi improvisado em cima de um banco, de onde o candidato discursou e respondeu perguntas. Ciro Gomes diz que escolheu começar a campanha em um bairro da periferia por considerar esse um símbolo da desigualdade social no país.

O candidato prometeu que, se for eleito, vai criar um programa de renda mínima para famílias de baixa renda.

«O valor consolidado, vão ser mil reais por família, domiciliar. Restaura-se o conceito de renda familiar. Nós vamos erradicar a pobreza, portanto é um programa universal, para toda a linha de pobreza. Qual seja? Aquela linha de renda per capita inferior mensal a R$ 417, e ela finalmente estará na Constituição como um direito previdenciário», afirma.

Simone Tebet

Simone Tebet, candidata do MDB, divide compromissos entre São Paulo e Brasília

A candidata do MDB , Simone Tebet, dividiu os compromissos entre São Paulo e Brasília.

Simone Tebet visitou uma creche no Distrito Federal sustentada por doações. Conversou com as mães e ouviu reivindicações dos moradores. Ela prometeu ênfase na educação e no saneamento.

«Educação é prioridade nacional para uma professora como eu. Só vamos mudar o Brasil através da educação. Então, o nosso compromisso é, ao lado dos prefeitos, concluir todas as escolas e creches inacabadas. São mais de duas mil. Porque lugar de criança é na escola», diz.

Simone Tebet ainda teve reuniões com a coordenação de campanha e, depois, no início da tarde, seguiu de Brasília para São Paulo, onde o tema era saúde.

Ela visitou o hospital e maternidade Amparo Maternal e reforçou o foco de sua campanha na área social, com destaque para primeira infância.

