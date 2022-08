Veja 22 plataformas para procurar trabalho remoto e freelance

Entornointeligente.com /

Veja dicas de como fazer um currículo que abra portas

Se antes os trabalhos remotos pareciam uma realidade restrita a nômades digitais com notebooks na praia, hoje a modalidade se multiplicou no mundo todo. Muitas vagas para trabalhar 100% de casa e de qualquer lugar do mundo surgiram e surgem todos os dias com mais intensidade após a pandemia de Covid-19.

Por isso, o g1 selecionou 22 sites brasileiros e gringos que oferecem oportunidades remotas e trabalhos no modelo freelance para quem deseja expandir as possibilidades.

Para ajudar a sua busca, no podcast de Educação Financeira desta semana o g1 ensina também a dar preço para o trabalho como freelancer. Ouça abaixo:

Veja a lista:

AngelList

Plataforma com vagas em startups. Há mais de 130 mil vagas na área de tecnologia. Acesse o site aqui: https://angel.co/

Careerbuilder

Nesse site, você consegue filtrar vagas por conhecimentos necessários, pela localização e pelos salários. Acesse o site aqui: https://www.careerbuilder.com/

Guia para carreira em TI: profissões, salários, por onde começar e como se desenvolver em tecnologia

Dynamite Jobs

Focada em vagas 100% remotas, que podem ser integrais, temporárias ou de meio período.

Acesse o site aqui: https://dynamitejobs.com/

Flexjobs

Plataforma com trabalhos remotos, híbridos e flexíveis. Também oferece dicas de carreira e seminários.

Acesse o site aqui: https://www.flexjobs.com/

Getninjas

Plataforma brasileira voltada para a contratação de serviços. Oferece trabalhos em todas as áreas, de tecnologia a serviços domésticos, como reforma e babá.

Acesse o site aqui: https://www.getninjas.com.br/

Infojobs

Cheio de empresas brasileiras, o Infojobs tem foco em trabalhos presenciais, mas possui filtros de trabalho remoto também.

Acesse o site aqui: https://www.infojobs.com.br/

Jobspresso

Mais uma plataforma com a maior parte das vagas no mercado de tecnologia, marketing, suporte ao cliente e redação.

Acesse o site aqui: https://jobspresso.co/

La pieza

Nesta plataforma, a pessoa cadastra o currículo e recebe convites para entrevistas em áreas que tenham a ver com sua trajetória profissional. Dá para filtrar por trabalhos flexíveis, freelancers, meio período e temporário.

Acesse o site aqui: https://lapieza.io/pt

Remotar

Plataforma brasileira, tem na lista muitas empresas nacionais.

Acesse o site aqui: https://remotar.com.br/

Remote.Co

Possui uma lista com mais de 150 empresas com vagas disponíveis.

Acesse o site aqui: https://remote.co/

RemoteOK

Oferece trabalho em grandes empresas, como a Twitch, a criptomoeda Ethereum e o Tinder. Uma das mais procuradas.

Acesse o site aqui: https://remoteok.com/

Remotive

Dá para buscar as vagas por localização, habilidades ou empresa. Já diz apresenta a média de salário oferecido naquela vaga.

Acesse o site aqui: https://remotive.com/

RemotoJob

Plataforma em espanhol com vagas diversas, como tradução, redação, engenharia e economia.

Acesse o site aqui: https://remotojob.com/

SkipTheDrive

Possui grande variedade de categorias e também uma lista de que pagam por tarefas específicas, como fazer ligações, ser tutor em curso online e testar aplicativos.

Acesse o site aqui: https://www.skipthedrive.com/

Torre.co

É possível lançar um alerta para empregadores com o seu currículo. Oferece tanto trabalho remoto quanto freelas.

Acesse o site aqui: https://torre.co/

Trampos

Além das vagas tradicionais, é possível selecionar apenas freelas remotos.

Acesse o site aqui: https://trampos.co/

Virtual vocations

Um site ainda pequeno, oferece serviço gratuito e também uma categoria premium, com mentoria para as aplicações.

Acesse o site aqui: https://www.virtualvocations.com/

We Remoto

Plataforma voltada para o mercado latinoamericano. Muitas vagas nas áreas de programação, design e marketing.

Acesse o site aqui: https://www.weremoto.com/

Workana

Essa plataforma internacional é muito utilizada no Brasil. Focada principalmente em trabalhos freelancer, ela oferece vagas em português nas seguintes áreas: engenharia e manufatura, finanças e administração, jurídico, suporte, marketing e vendas, tradução e conteúdo, design, ti e programação.

Acesse o site aqui: https://www.workana.com/

Work Market

Também voltada para o mercado de freelancers, é uma ferramenta completa: oferece as vagas, os contratos e os meios de pagamento dentro do seu sistema.

Acesse o site aqui: https://www.workmarket.com/

Working Nomads

Com vagas para muitas categorias, mas com o maior número de posições voltadas para desenvolvimento e programação.

Acesse o site aqui: https://www.workingnomads.com/jobs

We Work Remotely

Cheia de oportunidades em inglês, principalmente. Com bastante foco em vagas de marketing e vendas.

Acesse o site aqui: https://weworkremotely.com/

