Vehículos particulares no podrán circular el 24, 25 y 31 de diciembre ni el 1 de enero

La presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que el transporte privado quedará restringido el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero del 2021 . Explicó que el objetivo es reducir la posibilidad de un incremento de contagios por el virus SARS-CoV-2 .

Según explicó la jefa de gabinete, el Gobierno decidió tomar la medida basándose en el hecho de que las reuniones familiares aumentan durante las fiestas de fin de año , lo que favorecería la movilidad del virus entre las personas.

Asimismo, informó que el 24 será declarado como día no laborable compensable , por lo que en esa fecha habrá más ciudadanos con el tiempo libre para hacer visitas, que es precisamente lo que se quiere evitar.

Precisó que la decisión de restringir el transporte privado se basó en información proporcionada por el Ministerio de Salud (Minsa), “que realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados y tomar medidas inmediatas de control”.

Por otro lado, Bermúdez indicó que implementarán acciones y operativos, en coordinación con las municipalidades, para reforzar el control del aforo en los diversos establecimientos comerciales para que se respete el distanciamiento social .

La jefa de gabinete hizo un llamado a las familias peruanas a poder celebrar Navidad y Año Nuevo de otra manera que no implique el contacto físico.

” Es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos de adoptar patrones de comportamiento y de vínculo familiar distintos a los tradicionales porque es recomendación que no vayamos de visita o no nos reunamos con quienes no compartimos la vivienda”, expresó la presidenta de Consejo de Ministros.

Agregó que las Fuerzas Armadas y la Policía seguirán ayudando en la labor de supervisar las medidas antes anunciadas.

