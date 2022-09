Vecinos reclaman por alza de tarifas y Semapa dice que adecua estructura

Entornointeligente.com /

Los vecinos de diferentes barrios de la ciudad de Cochabamba continúan reclamando por la facturación elevada de agua potable al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa). Ayer, un grupo de usuarios bloqueó por varias horas el ingreso a las oficinas de Semapa denunciando incrementos de hasta un 300 por ciento. «Este problema es de todos los días y de todos los barrios, las facturas nos están viniendo elevadas. Si uno pagaba un promedio de 50 bolivianos antes, ahora viene 300 o 400 no puede ser, no tenemos descuentos, nos dijeron que no iba a ver ninguna recategorización, que se había suspendido, pero vemos que la realidad es otra», señaló un vecino. Otro dijo que si el usuario logra un descuento haciendo el reclamo formal, al siguiente mes la factura se triplica, por lo que no comprende qué sucede. Sobre este tema, el gerente de Semapa, Luis Prudencio, ratificó que sí hubo una suspensión de la aplicación de la nueva estructura tarifaria y mencionó que se trabaja en la adecuación, cuyos resultados se conocerán esta semana. «Se suspendió a todos los usuarios R4, se está trabajando con los R1, R2 y R3, que han sido aquellos que han sufrido la migración», aclaró. Prudencio remarcó que se trabaja en consenso con la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua (AAPS) para brindar una solución en favor de la población y remarcó que los usuarios con reclamos a la facturación no deben cancelar hasta que se resuelva la situación. Para este martes, tanto la Coordinadora del Agua como otras organizaciones del eje metropolitano tienen previsto una marcha contra el «alza de tarifas» y otras demandas.

