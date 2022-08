Vecinos protestan en la vivienda de Copa en demanda de más seguridad

Entornointeligente.com /

Decenas de vecinos se apostaron anoche a las afueras de la vivienda de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, para reclamar más efectivos policiales y medidas que garanticen mayor seguridad ciudadana en la urbe alteña ante los últimos casos de delincuencia.

«No es correcto lo que están haciendo. Tengo mi madre mayor que está aquí adentro, está mi hijo de seis años; (estas personas) gritan. No es mi tuición traer más policías a El Alto, es tuición del Ministerio de Gobierno, no el mío. No es justo lo que están haciendo. Si quieren hacer demandas, es en la Alcaldía, no es aquí. Saben que han ido a mi casa a tirar dinamitas, han tirado pintura roja en 2019, ¿saben qué trauma tiene mi madre? ¿Saben cómo está mi madre allá adentro? ¿Saben cómo está mi hijo allá adentro?», reclamó la autoridad edil a las personas que estaban protestando.

La mañana del lunes se registró un asalto a mano armada en la urbanización Santa Bárbara de la zona Mercedario, Distrito 4 de la ciudad de El Alto; los ladrones lograron huir disparando a sus persecutores y robando un vehículo que circulaba por el lugar.

Ante los constantes casos de delincuencia y violencia, los vecinos se organizaron y fueron hasta la casa de Copa, que se encuentra en la misma zona donde sucedió el crimen, para reclamar mayor atención al problema.

Después de varios minutos de protestas, Copa salió de su domicilio y pidió calma porque su madre y su hijo se encontraban asustados. Además, aclaró que no es su competencia destinar más efectivos policiales al lugar y se comprometió a atender las otras demandas en ambientes de la Alcaldía.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com