VECINOS DEL 05 DE JULIO RECHAZAN INVASIÓN DEL PARQUE INFANTIL

Entornointeligente.com /

Jorge Galvis Jr Calor 935 Fm www.fronteradigital.com.ve Vecinos del barrio 05 de Julio, parroquia Rómulo Gallegos del municipio Alberto Adriani alzaron su voz de protesta con la intención de rescatar el parque infantil de la populosa barriada, instalaciones que al parecer, de forma irresponsable, fueron convertidas en sembradíos de plátano y otros rubros. Así lo dio a conocer María Briceño, habitante de la comunidad y exmiembro del consejo comunal, quien manifestó que los residentes de la populosa barriada lucharon por la recuperación del parque, pero lamentablemente un residente del barrio se mantiene en estas instalaciones alegando que la gestión municipal saliente le concedió el permiso para sembrar allí, mientras que los vecinos apuestan a la recuperación del mismo. «Anteriormente no nos hacían caso por ser opositores, pero en estos momentos al contar con el alcalde Lisandro Segura, queremos que nos ayude a la recuperación de todos los parques de El Vigía, principalmente el del barrio 05 de Julio para la ambientación y recreación de los infantes, no podemos incentivar las invasiones, queremos más bien que nos ayuden para recuperar este parque, áreas verdes del municipio Alberto Adriani y de nuestra comunidad, no podemos hablar con el invasor porque es agresivo», dijo. Por su parte Miguel Rincón, habitante de la comunidad del 05 de Julio, informó que contaron con la visita de varios concejales quienes conversaron con Carmelo Mendoza (presunto invasor) para tratar de solventar la problemática, pero lamentablemente este ciudadano no quiere aceptar su equivocación apoyadas por las malas políticas de la gestión saliente. Al cierre acotó Rincón que los habitantes del barrio 05 de Julio plantearon a los ediles la pronta recuperación de las instalaciones para ofrecerle alegría a los niños y niñas que habitan en el lugar.

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com