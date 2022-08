Entornointeligente.com /

Costa de Oro de Canelones. (archivo, enero de 2012)

Foto: Nicolás Celaya

Vecinos de varios balnearios de Canelones reclamaron por más seguridad y más presencia policial Publicado el 16 de agosto de 2022 Fuerzas de seguridad 1 minuto de lectura Indicaron que la responsabilidad «no es de la Policía, sino del Ministerio del Interior que no le da los medios». Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Vecinos de varios balnearios de Canelones, entre ellos Los Titanes, La Tuna, Araminda, San Luis y Cuchilla Alta se movilizaron en reclamo de más seguridad. Denunciaron una «ola de hechos delictivos» y reclamaron más presencia policial y más seguridad.

Un hombre que trabaja en una empresa de alarmas privadas que custodia desde San Luis a Cuchilla Alta habló con Subrayado en representación de los vecinos. Según indicó, «se han venido dando una serie de situaciones asociados a hechos delictivos». «De los hurtos comunes pasamos a hurtos con armas de fuego [rapiñas]», afirmó. Y lamentó que «la semana pasada una persona fue rapiñada a las dos de la tarde en la playa». «Los vecinos estamos preocupados ahora por lo que venga en el futuro, porque esto parece que recién comienza», alertó. Y reiteró el agravamiento de los delitos: «Pasamos de hurtos comunes al uso de armas».

Sobre su trabajo y la organización de los vecinos que contratan a esta empresa privada, señaló que lo que hacen es «detectar movimientos de personas extrañas que son de la zona, porque si no los agarramos in fraganti delito, no podemos actuar».

En referencia a la presencia policial en la zona, indicó que es competencia de la Seccional 29, que está situada en Cuchilla Alta, y que hay un destacamento en La Tuna, «con un solo policía en cierto horario».

«Quieren más patrullaje», subrayó el hombre, que aclaró: «Trabajé 32 años en la Policía y no le podemos echar en cara a la Policía porque no tienen los medios». «Hay que pedirle a las autoridades, que son los que tienen que hacerse cargo», sentenció.

Otro vecino que habló con el mismo medio dijo que estos «eran balnearios muy tranquilos, que últimamente se está complicando». «Ya no se puede andar tranquilo por la calle. Está complicado», lamentó.

