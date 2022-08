Vecinos de La Paloma exigieron a Lacalle Pou la expropiación de terrenos y el presidente dijo que «lo estudiará»

Entornointeligente.com /

El presidente Luis Lacalle Pou viajó esta mañana a La Paloma (Rocha) para participar del lanzamiento de la temporada de avistamiento de ballenas 2022 y fue recibido con el reclamo de vecinos de la zona de «hacer cumplir» una ley de hace dos décadas, donde se indica la expropiación de 27 padrones.

Mientras el presidente brindaba su discurso, los vecinos gritaban e incluso abucheaban con su reclamo. Lacalle Pou destacó que se había «interiorizado» en el asunto, vinculado con la ley 17.551, del año 2002. En la misma se declaró de «utilidad pública» la expropiación de los casi 30 padrones «a fin de preservar el equilibrio y estructura de la faja costera, principal atractivo turístico del lugar».

«Es ley y no se ha expropiado», puntualizó el mandatario, quien recordó una definición que se tomó en la anterior administración de Rocha, del Frente Amplio. En uno de ellos, la intendencia anterior «entregó la posibilidad de construir». Contó que el permiso otorgado «aparentemente cayó», y ahora apeló a «tratar de hacer un equilibrio en lo comprometido por Gobiernos anteriores y lo que realmente necesita una zona».

Lacalle sobre su casa: «No voy a hacer nada por fuera de la ley» «Se podrán imaginar que no voy a hacer nada por fuera de la ley», remarcó el presidente al ser consultado sobre la situación de su casa en La Paloma. «Que yo sepa, mi casa no está ahí», indicó.

Aseguró que el permiso de construcción de la casa «está avalado por una resolución, un decreto de la junta departamental del año 2010/2013 y después pasó como ocho meses en Dinama, en el gobierno anterior aviso por si acaso, para que me autoricen una construcción especial sobre pilotes, con determinadas características».

«Soy partidario de que cuanto más faja costera se deje libre, mejor para un balneario, mejor para una zona. Ahora, puede colidir el derecho a la propiedad, y para expropiar, como dice la ley, hay que tener recursos», manifestó Lacalle Pou.

«Si en todos estos años desde el 2005 a la fecha no se expropió por algo habrá sido. Me imagino que no fue por mala voluntad, simplemente que no se expropió. Nosotros vamos a tomar el reclamo de los vecinos —como lo tomamos en todos lados— lo vamos a estudiar seriamente desde el punto de vista ambiental, local y económico, y veremos cómo podemos avanzar para no vulnerar el derecho a la propiedad y para poder cuidar esta zona tan linda del país», agregó al respecto el presidente.

«Esta manifestación que podrían haber hecho todos estos años nosotros la vamos a atender razonablemente en lo que hace a la propiedad de los padrones, al a faja costera y a una ordenanza que tuvo una modificación en la Junta en 2013 y no sé si ha tenido a futuro, que ha establecido como se construía en las Garzas, Santa María, Rocha, la Serena y tantos lugares del departamento. Todas esas cosas las tenemos que estudiar», remarcó.

El mandatario hizo una recorrida por la playa El Cabito junto al ministro de Turismo, Tabaré Viera, y autoridades de las intendencias de Rocha y Maldonado. Fue en ese momento que un vecino de la zona le pidió al presidente ante cámaras que «haga cumplir una ley que ordena la expropiación de 27 terrenos en la costa» de La Paloma.

«Sería bueno tener todo ese espacio público para poder disfrutar de estos miradores y no volver a producir los mismos errores del pasado como es la parte de Costa Azul y la construcción en primera línea de la playa que, más tarde o más temprano, genera consecuencias», subrayó al respecto el alcalde de La Paloma , Sergio Muniz .

«Estos lindos animales que en estos días están llegando a las costas de Rocha y Maldonado, que nos regala la naturaleza y nos obliga con conciencia a conservar, nos ofrece y posibilita a seguir trabajando. El ministerio apoya esta inversión, que se han construido dos observatorios y está previsto seguir construyendo a lo largo de la costa», remarcó, por su parte, Viera sobre la temporada de ballenas 2022. «Estos cetáceos son una gran riqueza natural a conservar en primer término y un recurso desde el punto de vista turístico», valoró.

Luis Lacalle Pou en La Paloma Foto: Ricardo Figueredo En su caminata por la zona también recibió saludos y niños de la escuela 52, de La Paloma, se acercaron con pancartas que indicaban «Bienvenidas ballenas».

Lacalle Pou recibió y agradeció los dibujos que le realizaron niños. Le preguntó si habían visto las ballenas, que no pudieron avistar por el momento. «Están entusiasmados, saltaban por verlo», le dijo la maestra. Poco antes, uno de ellos dijo a sus amigos: «Es ese, el que tiene el gorro de la República», en referencia al presidente.

La Paloma Foto: Ricardo Figueredo Producción en La Paloma: Ricardo Figueredo

