Vecchio: «Venezolanos deben aplicar al TPS antes del 9 de septiembre»

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos (EE UU) designado por Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a aplicar en el Estatus de Protección Temporal (TPS) antes del 9 de septiembre para que puedan beneficiarse hasta marzo de 2024.

Expresó que «si no han aplicado, háganlo quienes puedan hacerlo, antes del 9 de septiembre de este año. Si no lo hacen, no van a tenerlo hasta el 2024″. Asimismo, detalló que los beneficiarios bajo designación existente de Venezuela que ya residían en Estados Unidos el 8 de marzo de 2021 son elegibles para el TPS.

De igual forma se estima que unas 343.000 personas son parte de este grupo.

Vecchio indicó durante la entrevista realizada por VPITV que existe un retraso en lo que es el proceso de aprobar este estatus. Sin embargo, esperan que en el trascurso de las próximas semanas se solvente la situación.

«Hay un retraso. Lo hablamos con la Administración, están conscientes, y me han dicho que han hecho ajustes administrativos, con más personal y más recurso, y va a empezar a haber un progreso en las aprobaciones de TPS», mencionó el embajador.

A través de la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos se detalló que «el 11 de julio, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, anunció la extensión de la designación de Venezuela al Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses. Esta extensión estará vigente desde el 10 de septiembre de 2022 hasta el 10 de marzo de 2024. Una próxima notificación del Registro Federal sobre el TPS de Venezuela proporcionará instrucciones para solicitar TPS.



