Vecchio deseó una pronta recuperación a Biden tras contagio por COVID-19

El embajador ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, deseó en nombre de todos los venezolanos y del Presidente Interino, Juan Guaidó, una pronta recuperación al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

El mandatario estadounidense dio positivo por coronavirus, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

«Amigos, estoy muy bien» , dijo Biden en su cuenta de Twitter luego de conocerse la noticia.

«Esta mañana, el presidente Biden ha dado positivo en la prueba de covid-19. Está totalmente vacunado y con dos refuerzos y experimenta síntomas muy leves. Ha comenzado a tomar Paxlovid», señala el comunicado oficial.

El mandatario se aislará en la Casa Blanca y seguirá con sus tareas desde allí hasta que una prueba le dé negativa, reseña Presidenciave

On behalf of the Venezuelan people and Interim President @jguaido , we wish @POTUS @JoeBiden a speedy recovery from COVID19. — En nombre del pueblo venezolano y del Pdte. Interino @jguaido le deseamos a @POTUS @JoeBiden una pronta recuperación del COVID19. @WhiteHouse 🇻🇪🤝🇺🇸 pic.twitter.com/ASOeUBwoLw

