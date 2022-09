Vea a Dwayne Johnson en el nuevo tráiler de Black Adam (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El tráiler oficial de Black Adam ya está en la red y nos ofrece el mejor vistazo a los superhéroes de la Sociedad de la Justicia de América y al villano principal de la película.

Publicado en YouTube y en los distintos canales de redes sociales de Warner Bros el 8 de septiembre, el segundo teaser de la próxima película del Universo Extendido de DC (DCEU) parece que será una película de superhéroes totalmente exagerada pero entretenida.

La estrella de Black Adam, Dwayne «The Rock» Johnson, ha declarado constantemente que la película del DCEU cambiará la jerarquía de poder en el mundo cinematográfico de los cómics de Warner. Y, basándose en las complejidades morales del personaje de Black Adam, así como de los que aparecen en el reparto de la película, parece que la película del DCEU encarnará esa afirmación.

Echa un vistazo al tráiler oficial de Black Adam a continuación:

El último teaser llega tres meses después de que se publicara el primer tráiler de Black Adam. Ese teaser de dos minutos de duración nos dio el mejor vistazo (en ese momento, al menos) a la marca única de justicia de Black Adam, así como la insinuación de cómo el antihéroe es probable que se asocie con los mismos superhéroes a los que está apuntando.

Ahora, el segundo tráiler nos da una mejor idea de lo que podemos esperar de la trama y del complejo reparto de personajes de la película, así que esperad mucha acción de superhéroes cargada de drama. Además, hemos podido ver por primera vez a Sabbac, un ente demoníaco que posee poderes similares a los de Black Adam y que está llamado a ser el villano principal de la película.

Black Adam estará protagonizado por Johnson en el papel de Teth-Adam, un nativo de Kahndaq que, según la sinopsis oficial de la película, «recibió los poderes omnipotentes de los dioses. Tras utilizar estos poderes para vengarse, fue encarcelado, convirtiéndose en Black Adam.

«Han pasado casi 5.000 años y Black Adam ha pasado de hombre, a mito, a leyenda. Ahora liberado, su singular forma de justicia, nacida de la rabia, es desafiada por los héroes modernos que forman la Sociedad de la Justicia: Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher y Cyclone».

Aldis Hodge (Leverage, Straight Outta Compton), Pierce Brosnan (James Bond, ¡Mamma Mia!), Noah Centineo (A todos los chicos que amé antes, Tagged) y Quintessa Swindell (Euphoria, Voyagers) interpretarán al cuarteto de superhéroes de la Sociedad de la Justicia. Sarah Shahi (Chicago Fire, The Rookie) también interpretará a Adrianna Tomaz, una profesora universitaria, mientras que Marwan Kenzari ha sido elegido para interpretar a Sabbac.

Jaume Collet-Serra (Orphan, The Commuter, Jungle Cruise) se encarga de la dirección, mientras que Adam Sztykiel (Rampage, Undateable), Rory Haines (The Mauritanian) y Sohrab Noshirvani (The Mauritanian) colaboran en el guión de la película.

Black Adam se estrenará en todo el mundo en los cines el viernes 21 de octubre. Además, llegará a HBO Max 45 días después de su paso por los cines.

