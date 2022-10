Vídeos mostram ruas cobertas por placas de 'gelo' em MG: 'nunca tinha visto isso na vida'

Entornointeligente.com /

04/10/2022

Placas de gelo em Alto Rio Doce

Uma chuva de granizo causou estragos em várias cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes . No município de Alto Rio Doce , a Rua João Batista Viana, no Centro, ficou coberta por placas de «gelo». (Veja o vídeo acima).

Em outra imagem, populares tentavam tirar as placas com pás. Na manhã desta terça-feira (4), parte do gelo já havia derretido, mas equipes da Prefeitura estão nas ruas para os reparos necessários.

Moradores se juntam para retirar placas de gelo de rua em Alto Rio Doce

Ao g1 , o morador Geraldo Abreu, de 59 anos, contou que a região Central da cidade foi uma das mais afetadas.

«Com pedras desse jeito, desse tamanho, é a primeira vez que vejo isso aqui. Nunca tinha visto isso na vida», contou.

ENTENDA: Como a chuva de granizo se forma?

Ainda de acordo com o morador, muitas casas ficaram com os telhados danificados e a demanda está tão grande que o comércio local já está com falta de telhas.

Chuva na região

Chuva de granizo assusta moradores de Alto Rio Doce

Moradores de Barbacena , Rio Pomba , Guiricema , São João del Rei , Antônio Carlos , Alto Rio Doce e Ubá foram surpreendidos por uma chuva acompanhada de granizo na tarde de segunda-feira (3).

O fenômeno ocorre quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e muito frias em pontos mais altos da atmosfera.

Leia também: Semana inicia com temperatura amena em Juiz de Fora e região, mas tempo muda nos próximos dias

