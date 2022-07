Vídeo sobre a serra da Lousã premiado em festival internacional de turismo

Entornointeligente.com /

São 3'21'’ que parecem passar a correr mas que mostram muito da serra da Lousã, das manhãs a despertar submersas em neblina invernosa aos passeios por trilhos perdidos. O trabalho é assinado por Filipe Morato Gomes, o viajante que há duas décadas mostra a sua Alma de Viajante e é um dos fundadores da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses . O filme acaba de conquistar o primeiro prémio no festival internacional de filmes de turismo da Albânia, o Travel Fest de Tirana, na secção Destinos.

«Uma aquelas notícias tão boas quanto inesperadas», comentou Morato Gomes ao anunciar a conquista, ainda mais saborosa por se tratar de uma das suas primeiras experiências em filme, já que habitualmente conta as suas viagens com a escrita e fotografia como ferramentas.

«Há uns tempos saí com o Luís Octávio Costa ( Kitato ) para a serra da Lousã, acompanhando-o num trabalho para a iNature; e, em vez de fotografar, como habitualmente faço, propus-me fazer um filme», recorda.

«A ideia era praticar esta arte à qual comecei a prestar mais atenção durante a pandemia», «fui sem guião, captei as imagens durante dois dias, fiz a montagem, o sound design e o colour grading , tudo com o objectivo de praticar no terreno a complexa arte de contar histórias em formato vídeo».

O filme, disponibilizado em Janeiro no YouTube soma neste canal mais de 4300 visualizações, mostrando a passagem pela Lousã e algumas Aldeias do Xisto, casos do Candal, Cerdeira e Talasnal .

«É o primeiro prémio que recebo na área do vídeo e, por isso mesmo, estou nas nuvens», confessa Morato Gomes, sublinhando um detalhe raro neste tipo de produções: «este é um filme feito com orçamento zero».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com