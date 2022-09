VÍDEO: PF terá drones 'imperceptíveis' para fiscalizar crimes eleitorais no dia da eleição

Entornointeligente.com /

28/09/2022 10h28 Atualizado 28/09/2022

PF exibe drones usados na fiscalização de crimes eleitorais em Brasília

A Polícia Federal realizou em Brasília , nesta quarta-feira (28), uma demonstração de drones que serão usados no primeiro turno das eleições, neste domingo (28). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), as aeronaves vão auxiliar na fiscalização de crimes eleitorais .

Em Brasília, serão três drones. No entanto, segundo a PF, os equipamentos também vão ser utilizados em pontos considerados estratégicos em todo o país . A corporação afirma que a quantidade não pode ser divulgada por questões de segurança. Nas eleições municipais de 2020, esse aparelhos também foram utilizados.

A demonstração ocorreu no Estádio Nacional Mané Garrincha ( assista no vídeo acima ). Os equipamentos sobrevoaram a arena e os operadores mostraram o funcionamento dos drones.

1 de 3 Drone usado na fiscalização de crimes eleitorais em Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução Drone usado na fiscalização de crimes eleitorais em Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução

Fiscalização em Brasília

O TRE-DF afirma que, no domingo, as aeronaves remotamente pilotadas vão sobrevoar as principais zonas eleitorais, ajudando na fiscalização e no combate a crimes como boca de urna e transporte ilegal de eleitores, por exemplo.

«Esses equipamentos possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entrega de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez», diz o tribunal, em nota.

2 de 3 Drone usado para fiscalização de crimes eleitorais em Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução Drone usado para fiscalização de crimes eleitorais em Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução

Ainda de acordo com a Corte, os drones têm tecnologia de ponta e podem se tornar imperceptíveis ao voar em elevada altitude. «As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal, que estará preparada para monitorar todas as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas», explica o TRE-DF.

O delegado da PF Gustavo Buquer afirma que as aeronaves já vão levantar voo no sábado, como preparação. «Nós estaremos com drones suficientes pra cobrir todo o Distrito Federal e o Entorno, com o objetivo de dar uma capilaridade para os nosso policiais que estão em terra», explica.

«[Os drones] têm capacidade, inclusive, para identificar as pessoas, conseguir captar imagens, captar fotografias de maneira que a gente possa, depois em terra, buscar aquelas pessoas que estavam cometendo crimes, caso elas venham a tentar se evadir do local.»

3 de 3 Drone usado para fiscalização de crimes eleitorais em Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução Drone usado para fiscalização de crimes eleitorais em Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução

O presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati, também garantiu que as condições são seguras para a votação neste domingo.

«O objetivo da Justiça Eleitoral é assegurar eleições limpas, transparentes, seguras e pacíficas. O que nós não queremos é que ocorra nenhum ato de violência no DF, e que a população saia feliz de sua casa para votar, e da mesma forma retorne, após depositar o seu voto nas urnas eletrônicas, que são absolutamente confiáveis e seguras», afirmou.

