Vídeo: na Espanha, trem para ao lado de floresta em chamas e passageiros ficam tensos Uma das pessoas que estavam no trem gravou um vídeo do interior do vagão e afirmou mais tarde que os passageiros passaram por momentos de pânico quando a formação parou perto das chamas. Por g1

18/07/2022 19h35 Atualizado 18/07/2022

Trem passa perto de incêndios na Espanha

Passageiros de um trem na Espanha passaram perto de incêndios que atingem o interior do país nesta segunda-feira (18).

O veículo estava indo de Madri para Ferrol e passou por florestas em chamas na região de Zamora, no noroeste da Espanha.

Uma das pessoas que estavam no trem, Francisco Seoane, gravou um vídeo do interior do vagão. Ele afirmou mais tarde que os passageiros passaram por momentos de pânico quando a formação parou perto das chamas.

Depois de alguns minutos parados, o trem retomou a viagem.

Mais de 30 incêndios florestais na Espanha obrigaram o governo a retirar milhares de pessoas de suas casas.

Houve pelo menos duas mortes em dois dias de incêndios.

O corpo de um pastor de ovelhas foi encontrado na segunda-feira em uma mesma região onde um bombeiro havia morrido no domingo, em Zamora.

