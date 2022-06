VÍDEO mostra momento em que corpo de adolescente desaparecida é encontrado enterrado na casa da família

Entornointeligente.com /

Um vídeo mostra o momento em que um policial civil encontra o local em que o corpo da adolescente Geovana da Costa Martins dos Santos, de 13 anos, foi encontrado enterrado nesta sexta-feira (10) na casa em que ela morava com a família (veja acima) . Ela estava desaparecida desde o dia 20 de maio e o pai e o irmão foram presos suspeitos pelo crime.

O corpo dela foi encontrado em um saco preto enterrado no quarto do irmão. A área escavada estava coberta por diversas partes de bicicletas e pedaços de madeira, entre outros materiais que obstruíam o acesso ao local.

Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o pai da jovem confessou o assassinato e disse que estava sob efeito de drogas no momento do crime.

1 de 6 Quando a filha sumiu, em maio, pai preso suspeito de enterrá-la em casa disse que ela 'levantou, tomou café e saiu' — Foto: Reprodução/ TV Vanguarda Quando a filha sumiu, em maio, pai preso suspeito de enterrá-la em casa disse que ela 'levantou, tomou café e saiu' — Foto: Reprodução/ TV Vanguarda

O filho foi preso, mas até a última atualização da reportagem a polícia não havia divulgado qual foi a participação dele.

Durante a tarde policiais estiveram no local para retirar o corpo e evitavam uma tentativa de linchamento (veja vídeo abaixo) .

Investigação

Após a família registrar o desaparecimento de Geovana, a Polícia Civil iniciou as investigações e não encontrou nenhuma possível ligação dela com algo ilícito e descartou a possibilidade de que ela estivesse perdida na mata, já que ela participava de um grupo de escoteiros.

Contradições no depoimento de familiares e restos de material de construção, similares ao chão do quarto que foram encontrados em uma área próxima da casa, levaram a polícia a fazer uma investigação no imóvel e encontrar o corpo.

2 de 6 Restos de material de construção, similares ao chão do quarto que foram encontrados em uma área próxima da casa, levaram a polícia a fazer uma investigação no imóvel em que corpo de adolescente foi encontrado enterrado em Jacareí, SP — Foto: Divulgação/ Polícia Civil Restos de material de construção, similares ao chão do quarto que foram encontrados em uma área próxima da casa, levaram a polícia a fazer uma investigação no imóvel em que corpo de adolescente foi encontrado enterrado em Jacareí, SP — Foto: Divulgação/ Polícia Civil

3 de 6 Corpo de adolescente desaparecida é encontrado enterrado na casa que a família morava em Jacareí; Cena mostra chegada do caixão para retirar o corpo do local — Foto: José Alves/ Arquivo pessoal Corpo de adolescente desaparecida é encontrado enterrado na casa que a família morava em Jacareí; Cena mostra chegada do caixão para retirar o corpo do local — Foto: José Alves/ Arquivo pessoal

4 de 6 Multidão se reuniu em frente da casa em que o corpo de Geovana foi encontrado — Foto: José Alves/ arquivo pessoal Multidão se reuniu em frente da casa em que o corpo de Geovana foi encontrado — Foto: José Alves/ arquivo pessoal

5 de 6 Geovana da Costa Martins dos Santos desapareceu no dia 20 de maio em Jacareí — Foto: Reprodução/ TV Vanguarda Geovana da Costa Martins dos Santos desapareceu no dia 20 de maio em Jacareí — Foto: Reprodução/ TV Vanguarda

Desaparecimento

Segundo a versão inicial apresentada pelos pais à polícia, a jovem teria saído para ir à casa de uma amiga durante a manhã e não foi mais vista.

Familiares e amigos distribuíram cartazes em Jacareí e em São José dos Campos para tentar encontrá-la. O pai e a mãe de Geovana chegaram a falar à TV Vanguarda na última semana sobre o desaparecimento da filha (veja vídeo abaixo) .

6 de 6 Geovana da Costa Martins dos Santos desapareceu no dia 20 de maio em Jacareí — Foto: Reprodução/ TV Vanguarda Geovana da Costa Martins dos Santos desapareceu no dia 20 de maio em Jacareí — Foto: Reprodução/ TV Vanguarda

