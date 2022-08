Vídeo mostra menina de 10 anos correndo após sair de padaria antes de desaparecer e ser achada morta

Entornointeligente.com /

02/08/2022 12h24 Atualizado 02/08/2022

Menina foi vista pela última vez por uma atendente da padaria

Vídeos de câmera de segurança registraram o momento em que Bárbara Vitória, de 10 anos, deixou uma padaria em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo (31). Foram as últimas imagens divulgadas da criança, que ficou dois dias desaparecida , até o corpo dela ter sido encontrado num matagal da cidade nesta terça-feira (2).

Nos vídeos, é possível ver a menina se despedindo de alguém que parece estar no caixa, ainda dentro do estabelecimento comercial, e saindo do local com uma sacola na mão às 17h46. Às 17h55, outra câmera registra o momento em que Bárbara desce uma rua, correndo.

Quase 30 minutos depois, às 18h23, um novo registro. A menina aparece correndo em frente a outro comércio. Um minuto depois, às 18h24, a mesma câmera registra o momento em que dois homens correm na mesma direção em que Bárbara estava.

Um dos homens que aparece nas filmagens chegou a ser conduzido para a delegacia nesta segunda-feira (1º), mas foi liberado por falta de provas.

Corpo a 500 metros de casa

1 de 2 Mapa mostra casa da menina Bárbara, padaria onde ela esteve e local onde foi encontrada morta — Foto: Elcio Horiuchi/ g1 Mapa mostra casa da menina Bárbara, padaria onde ela esteve e local onde foi encontrada morta — Foto: Elcio Horiuchi/ g1

O corpo de Bárbara Vitória foi achado próximo a um campo de futebol a cerca de 500 metros da casa dela, apenas com a camisa do Atlético-MG. A menina tinha saído de casa no domingo para comprar pão a cerca de 400 metros de casa, fazendo um trajeto que ele já tinha o hábito de percorrer.

2 de 2 Corpo foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol em Ribeirão das Neves — Foto: Flávia Ayer/TV Globo Corpo foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol em Ribeirão das Neves — Foto: Flávia Ayer/TV Globo

