Vídeo mostra acidente que quase matou Niki Lauda durante corrida da Fórmula 1 – Modalidades – Correio da Manhã

Niki Lauda, campeão do mundo na competição de Fórmula 1 em 1975, 1977 e 1984, ficou apenas a um ponto do título em 1976. A 1 de agosto de 1976, o piloto austríaco sofreu um grave acidente, deixando destruído o seu Ferrari 312 T2, depois de se despistar na competição do Grande Prémio, que decorria na Alemanha. No circuito de Nurburgring , Niki Lauda disputava a liderança com James Hunt quando, devido ao piso que se encontrava molhado, perdeu o controlo do Ferrari. O impacto foi tão forte que o capacete de Niki saltou. Depois, uma fuga de combustível provocou uma explosão seguida de incêndio, enquanto o piloto continuava preso no 'cockpit'. O vídeo mostra as imagens de quem ajudou Niki Lauda a sobreviver ao trágico acidente. Recorde-se que o antigo piloto morreu esta segunda-feira , aos 70 anos.

