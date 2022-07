Vídeo inteiro que mostra anestesista estuprando paciente tem 1h30 de duração

Entornointeligente.com /

O vídeo inteiro que mostra o anestesista Giovanni Bezerra estuprando uma paciente durante o parto tem uma hora e meia de duração e só foi visto pelos enfermeiros quando terminou a cirurgia. O crime aconteceu no fim da operação, com o acompanhante já fora da sala de parto e a equipe médica ocupada com os procedimentos finais. Era a primeira vez que aquela equipe médica trabalhava com Bezerra.

Bezerra foi flagrado pela equipe do plantão de enfermagem , que se organizou para descobrir exatamente o que estava acontecendo e produzir provas. O anestesista foi preso no próprio hospital na madrugada da segunda-feira (11).

Foram pelo menos seis denúncias até agora. Só no domingo (10), quando Giovanni foi flagrado estuprando a paciente, ele participou de três cesarianas. Na sexta (15), a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Bezerra réu . O Fantástico não conseguiu contato com o advogado de defesa dele.

Também tentamos contato com três integrantes da equipe de enfermagem envolvida na gravação do flagrante que permitiu a prisão de Giovanni Bezerra, mas nenhum quis gravar entrevista. Uma das enfermeiras disse que a equipe não queria «destaque de heroína».

O Fantástico teve acesso a depoimentos de pacientes do anestesista e de parentes delas. Uma mulher relatou um «gosto muito ruim na boca» após voltar de uma cesariana.

Veja a reportagem completa no vídeo abaixo:

Mãe de paciente de anestesista diz que filha relatou ‘gosto muito ruim na boca’ após voltar de cesariana; Fantástico teve acesso ao depoimento

