VÍDEO: Imagens mostram momento em que adolescente é morta em assalto; suspeitas já foram identificadas Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (2). Vítima seguia para a escola com a família, quando foi abordada pelas duas mulheres. Por g1 BA e TV Bahia

02/08/2022 11h34 Atualizado 02/08/2022

Câmera de segurança registra momento em que adolescente em morta durante assalto na BA

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que a adolescente de 15 anos foi morta , enquanto seguia para a escola, em Salvador , na manhã desta terça-feira (2). [Veja o vídeo exclusivo acima]

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram 'Debaixo da porta do Comandante-Geral': Após morte de adolescente em assalto, prefeito critica onda de violência em Salvador

Cristal Rodrigues Pacheco estava com a mãe e a irmã, de 12 anos, quando as três foram abordadas por duas mulheres. As imagens mostram que as duas suspeitas estavam separadas. Elas esperaram a família se aproximar, e abordaram as três.

1 de 4 Imagens mostram momento em que adolescente é morta em assalto — Foto: g1/Arquivo pessoal Imagens mostram momento em que adolescente é morta em assalto — Foto: g1/Arquivo pessoal

Uma das mulheres parou na frente de Cristal e anunciou o assalto. A adolescente foi baleada logo em seguida e caiu sentada no chão. De acordo com a polícia, o tiro atingiu o peito da garota. Depois do disparo, as suspeitas deram as costas e atravessaram a rua tranquilamente.

O vídeo também mostra que a mãe e a irmã de Cristal tentaram prestar socorro à adolescente. Um homem que passava no local também ajudou a vítima. Na gravação dá para ver ainda que um gari atravessou a pista também para socorrer a jovem.

2 de 4 Cristal Rodrigues Pacheco foi morta aos 15 anos, em um assalto no Centro de Salvador — Foto: g1/Arquivo pessoal Cristal Rodrigues Pacheco foi morta aos 15 anos, em um assalto no Centro de Salvador — Foto: g1/Arquivo pessoal

Suspeitas identificadas

Imagens mostram suspeitas de matar adolescente durante assalto em Salvador

As duas suspeitas de praticarem o crime já foram identificadas. Testemunhas contaram à polícia que elas seguiram em direção ao Largo Dois de Julho. Elas foram flagradas por outras câmeras de segurança nesta região.

Equipes da Polícia Militar estão no bairro e na localidade da Gamboa de Cima desde o início da manhã, em busca das suspeitas. Além disso, a Polícia Civil também iniciou as investigações.

Imagens mostram vítima antes do assassinato

Imagens mostram momentos antes de adolescente ser morta em assalto, em Salvador

A câmera de segurança de um restaurante na Avenida Sete de Setembro também registrou a adolescente caminhando na rua minutos antes de ser morta no assalto. [Veja vídeo acima]

As imagens registradas pela câmera mostram as três passando no local. A vítima aparece na gravação de uniforme, uma blusa branca. Cerca de dois minutos depois que as três passam, uma adolescente volta no sentido contrário, correndo, aparentando desespero.

Câmeras de segurança mostram segundos antes de vítima ser morta no Centro de Salvador — Foto: g1

Essa adolescente é a irmã de Cristal, que corria para buscar ajuda. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção do corpo da adolescente para o Instituto Médico Legal (IML). O corpo de Cristal será sepultado ainda nesta tarde, no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação.

3 de 4 Cristal Rodrigues Pacheco foi morta aos 15 anos, em um assalto no Centro de Salvador — Foto: g1/Arquivo pessoal Cristal Rodrigues Pacheco foi morta aos 15 anos, em um assalto no Centro de Salvador — Foto: g1/Arquivo pessoal

A Polícia Militar já identificou as suspeitas e iniciou uma operação na região do Dois de Julho e Gamboa de Cima, para prender as duas mulheres.

Cristal estudava no Colégio Mercês e estava no nono ano do ensino fundamental. Por causa da morte da adolescente, a instituição suspendeu as aulas nesta terça, e os estudantes estão sendo liberados.

4 de 4 Adolescente morre após ser baleada em tentativa de assalto no Centro de Salvador — Foto: Reprodução / TV Bahia Adolescente morre após ser baleada em tentativa de assalto no Centro de Salvador — Foto: Reprodução / TV Bahia

