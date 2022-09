Entornointeligente.com /

VÍDEO: Ibama e PF flagram garimpo ilegal do tamanho de 67 campos de futebol em área de conservação federal na Terra do Meio, no Pará Máquinas foram destruídas por fiscais do Ibama e policiais federais que chegaram ao local após análise de imagens de satélite. Extração ilegal de ouro ocorria em 67 hectares em Altamira. Por g1 Pará

20/09/2022 16h04 Atualizado 20/09/2022

Voo mostra garimpo ilegal na Terra do Meio, no Pará

Um garimpo ilegal do tamanho de aproximadamente 67 campos de futebol foi flagrado durante uma operação federal em unidade de conservação da União em Altamira , um dos maiores municípios brasileiros e que fica no sudoeste do Pará – veja no vídeo acima . Três motores, uma escavadeira hidráulica e o local usado pelos garimpeiros foram destruídos.

«Por meio de imagens de satélites, foi constatado o aumento da atividade garimpeira. A extração de ouro era feita em 67 hectares. […] A Unidade de Conservação Riozinho do Anfrísio é localizada na Terra do Meio e integra um importante mosaico na proteção ambiental da Amazônia», informou a Polícia Federal.

A Terra do Meio equivale a aproximadamente duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro e é formada por mosaico de unidades de conservação de recursos naturais, incluindo unidades estaduais e federais, além de três terras indígenas .

A ação de fiscalização para combater o garimpo ilegal ocorreu na segunda-feira (19), mas foi divulgada na tarde desta terça (20) pela Polícia Federal.

Os fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e policiais federais identificaram o local de extração ilegal de ouro com auxílio de helicópteros.

1 de 3 Máquina usada por garimpeiros de forma ilegal foi queimada pela PF e Ibama no Pará — Foto: Polícia Federal/Divulgação Máquina usada por garimpeiros de forma ilegal foi queimada pela PF e Ibama no Pará — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Um tapete usado no garimpo foi apreendido para perícia. Os demais bens encontrados no local foram queimados para evitar que voltassem a ser usados no «crime ambiental, uma vez que era inviável retirá-los do local», disse a PF.

Não foi detalhado há quanto tempo o garimpo ilegal estava em atividade na área, se algum garimpeiro ilegal foi identificado e se algum responsável foi localizado. Essa fiscalização integra a Operação Guardiões do Bioma, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Os responsáveis por garimpos ilegais podem pegar de uma cinco anos de prisão, além de multa, entre outros danos ambientais. Exploração de minérios só pode ocorrer mediante autorização da União e em locais especificados.

«' O garimpo ilegal produz vários impactos ambientais e sociais, dentre eles, a poluição dos rios e igarapés, o aumento da turbidez da água devido ao grande aporte de sedimento, perda de recursos pesqueiros e de biodiversidade. Causa também males à saúde humana, devido ao uso de produtos tóxicos perigosos», reforçou a PF em nota.

2 de 3 Local usados em garimpo ilegal foi destruído durante fiscalização em Altamira — Foto: Polícia Federal/Divulgação Local usados em garimpo ilegal foi destruído durante fiscalização em Altamira — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Terra do Meio: o que se sabe sobre a região onde há garimpos ilegais

3 de 3 Terra do Meio, no Pará, é alvo de garimpeiros ilegais — Foto: Juan Silva e Luisa Blanco/Arte g1 Terra do Meio, no Pará, é alvo de garimpeiros ilegais — Foto: Juan Silva e Luisa Blanco/Arte g1

