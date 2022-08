Entornointeligente.com /

VÍDEO: frente fria no Rio traz nuvem rara, além de vendaval e chuva; tempo só abre na quarta-feira Nuvem-rolo foi vista na Barra da Tijuca. Marinha emitiu alerta de ressaca. Por g1 Rio

29/08/2022 06h56 Atualizado 29/08/2022

Nuvem em formato de rolo chama a atenção de moradores da Zona Oeste

A frente fria que virou o tempo no Rio também causou um fenômeno raro: uma extensa nuvem-rolo pôde ser vista na tarde deste domingo (28) na Zona Oeste do Rio, como na Praia da Barra da Tijuca.

A nuvem tem esse formato por causa de ventos fortes e em direções contrárias. Quando o ar quente, que naturalmente sobe, e o frio, que desce, atingem 60 km/h ou mais , pode acontecer esse «achatamento».

Nuvens-rolo se formam em uma altitude baixa, de 100 a 200 metros , e chegam a 1.000 km de comprimento , mas são relativamente «finas», com 1 a 2 km de largura .

1 de 2 Nuvem-rolo na Barra da Tijuca — Foto: Rodrigo Graça/Arquivo pessoal Nuvem-rolo na Barra da Tijuca — Foto: Rodrigo Graça/Arquivo pessoal

Previsão para a semana

A ventania continua no Rio de Janeiro , com previsão de 80 km/h . Esta segunda-feira (29) será de tempo fechado e chuva , e não se descarta a possibilidade de pancadas fortes em alguns pontos da Região Metropolitana.

A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca com ondas de até 2,5 metros de altura . A máxima prevista é de 20°C na capital.

2 de 2 Mar agitado na Zona Oeste do Rio — Foto: Reprodução/TV Globo Mar agitado na Zona Oeste do Rio — Foto: Reprodução/TV Globo

A terça-feira (30) será de muitas nuvens, com aberturas de sol no período da tarde sobre todo o estado, ainda que com chance de pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade, principalmente entre a madrugada e o início da manhã.

Prosseguem a ventania e a ressaca. A máxima também não deve passar de 20°C .

A partir de quarta-feira (31), não deve mais chover durante a semana . Há condição de rajadas de vento de 40 a 50 km/h e o mar segue agitado com ondas de até 2 metros . A temperatura máxima prevista é de 23°C na capital.

Quinta (1º) e sexta-feira (2) — primeiro dia do Rock in Rio —, não terão chuva. A máxima sobe e deve bater 30°C .

🌧️ Segunda: 20°/15°C 🌦️ Terça: 20°/15°C 🌤️ Quarta: SN menor 23°/14°C 🌤️ Quinta: 26°/13°C 🌤️ Sexta: 30°/15°C

