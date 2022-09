Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer VÍDEO: Briga entre torcedores do Cruzeiro e Palmeiras deixa feridos em praça de pedágio em Minas Presidente da Mancha Verde, Jorge Luís, estava no ônibus que seguia viagem de SP para BH e está entre os agredidos na BR-381, em Carmópolis de Minas. Confronto foi com outra organizada, a Máfia Azul. Por Mariana Gonçalves e Pedro Emerenciano, g1 Centro-Oeste de Minas — Carmópolis de Minas

28/09/2022 12h38 Atualizado 28/09/2022

Organizadas de Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam na rodovia Fernão Dias, em MG

Uma briga entre torcedores das torcidas organizadas do Cruzeiro – Máfia Azul – e a do Palmeiras – Mancha Verde – terminou com quatro pessoas feridas na Praça de Pedágio da BR-381 , em Carmópolis de Minas , no Centro-Oeste de Minas, nesta quarta-feira (28). O vídeo acima mostra um torcedor do Palmeira caído no asfalto agredido e vozes ao fundo dizendo: «A Mancha perdeu, não bate mais não, não bate mais não».

Entre os envolvidos na briga está o presidente da torcida palmeirense, Jorge Luís. No vídeo abaixo é possível vê-lo sendo agredido com um chute nas costas.

COLOCAR VÍDEO ID 10973777

Outro vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a carteira de identidade dele em poder do torcedores mineiros.

1 de 3 Em vídeo, torcida organizada do Cruzeiro diz ter apreendido carteira de identidade do presidente da Mancha Verde, Jorge Luís — Foto: Reprodução/Redes Sociais Em vídeo, torcida organizada do Cruzeiro diz ter apreendido carteira de identidade do presidente da Mancha Verde, Jorge Luís — Foto: Reprodução/Redes Sociais

2 de 3 Jorge Luís, atual presidente da torcida organizada do Palmeiras Mancha verde — Foto: Reprodução/Redes Sociais Jorge Luís, atual presidente da torcida organizada do Palmeiras Mancha verde — Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com as informações da Concessionária Arteris, que administra a rodovia, foram encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) da cidade de Oliveira dois torcedores com ferimentos leves e outros dois com ferimentos graves.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão no local. Já a Polícia Civil informou que está deslocando equipe para apurar os fatos e realizar os devidos levantamentos. A corporação esclareceu que a ocorrência encontra-se em andamento e tão logo os trabalhos de Polícia Judiciária sejam concluídos as informações serão repassadas à imprensa.

O g1 fez contato com a Mancha Verde e aguarda retorno.

O que diz a Máfia Azul

Em publicação no Twitter, a torcida organiza do Cruzeiro disse que eles «foram surpreendidos por torcedores do Palmeiras na estrada em uma emboscada, onde portavam até arma de fogo, que acabou ferindo ocupantes da nossa caravana». Veja a íntegra abaixo.

«Hoje aconteceu um fato lamentável onde precisamos agir em legítima defesa para defender a integridade de todos que estão presentes para acompanhar o espetáculo de logo mais em Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta.

O planejamento de uma caravana é pensado com cautela e nesse planejamento que escolhemos pra hoje foi de sair as 06:00 do dia do jogo, pois pelo tempo de viagem sabíamos que a caravana que vinha de São Paulo e foi divulgada com saída as 00:00 já teria chegado em BH, quando no decorrer da viagem somos surpreendidos por torcedores do Palmeiras na estrada em uma emboscada, onde portavam até arma de fogo, que acabou ferindo ocupantes da nossa caravana.

A realidade das caravanas é bem diferente da teoria, tem a dificuldade da estrada e a segurança, sem nós seria bem pior para o torcedor comum que viaja para acompanhar seu time do coração, assim como foi no Sul antes da nossa chegada em que agrediram torcedores comuns na fila da compra de ingressos. A pergunta que fica é, como uma caravana que saiu às 00h de São Paulo demora 12hr para chegar em Belo Horizonte?»

*Reportagem em atualização.

3 de 3 Briga entre torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras ocorrida na manhã dessa quarta-feira (28) — Foto: Rede Social/Reprodução Briga entre torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras ocorrida na manhã dessa quarta-feira (28) — Foto: Rede Social/Reprodução

VÍDEOS: veja tudo sobre o Centro-Oeste de Minas

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com