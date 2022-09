Vídeo. Bolsonaro recebe apoio de Neymar, que apela «vota, vota e confirma, 22»

Entornointeligente.com /

A pouco mais de 50 dias do Mundial do Qatar, que já rivaliza com as eleições na atenção dos brasileiros, Jair Bolsonaro recebeu o apoio, mesmo que não verbalizado, da maior estrela dos canarinhos, Neymar. O candidato à reeleição foi à sede do Instituto Neymar Jr, em Santos, onde ouviu mensagem diretamente de Paris do atleta do Paris Saint-Germain a agradecer a visita sem, no entanto, declarar o voto.

Relacionados brasil. Brasil escolhe o presidente logo a seguir à telenovela

brasil. Haddad, Sergio Moro ou Romário. Há vida eleitoral além do Planalto

brasil. Seis dos 13 candidatos de 2018 estão com Lula

«Passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe. Mas, na próxima vez, estarei junto. Espero que vocês aproveitem essa visita ao instituto, que é o maior golo que eu já fiz na vida. E eu estou muito feliz que vocês estão aí», afirmou Neymar, num discurso que foi visto como confirmação de apoio a Bolsonaro. Confirmação que surgiria mais tarde, no Tik Tok. O craque partilhou um vídeo naquela rede social no qual dança e canta ao som da música «vota, vota e confirma, 22 [número da urna] é Bolsonaro».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

Em Santos, o candidato do PL voltou a chamar o líder das sondagens, Lula da Silva, de «ladrão». «Vocês conhecem os dois lados. Vocês sabem quem é Jair Bolsonaro e sabem muito bem quem é Lula da Silva, o maior ladrão da história do Brasil. O maior ladrão da história. Querem voltar à cena do crime. Não voltarão porque nós vamos vencer na primeira volta», disparou Bolsonaro, desafiando as pesquisas de opinião.

Na última, da Exame/Ideia divulgada ontem, Lula (PT) tem 47% dos votos válidos e Bolsonaro 37%, uma diferença dois pontos maior do que a da anterior sondagem do instituto, a 25 de agosto. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) surgem com 6% e 5%, respetivamente. Esta última, ouvida pela TV Record, atacou Paulo Guedes, o ministro da economia de Bolsonaro. «É um engodo», afirmou.

«Ele, que diz resolver tudo, não resolve nada. Ele simplesmente não conhece a realidade do Brasil a ponto de dizer que não tem gente pedindo comida ou dinheiro nos semáforos das grandes cidades brasileiras», continuou. Tebet voltou, entretanto, a atacar o seu maior inimigo neste momento: o voto útil. «Voto útil é o voto consciente do eleitor. Quem decide, dia 2 de outubro, são os cidadãos. Participei de algumas eleições e sei que o dia decisivo é o do voto».

Lula, que passou os últimos dias a preparar-se para o debate da Globo, exibido na última madrugada, viu o Tribunal Eleitoral proibir a exibição no seu tempo de antena de um evento em que artistas nacionais, como Chico Buarque, Gilberto Gil ou Caetano Veloso, e internacionais, como os atores americanos Mark Ruffalo e Danny Glover ou o músico inglês Roger Waters, o apoiam, a pedido da candidatura de Bolsonaro que chamou o ato de «megalomaníaco showmício».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com