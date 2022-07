Entornointeligente.com /

VÍDEO: advogado tenta fugir, cai no chão, mas continua sendo atacado por criminoso no Centro do Rio Victor Stephen Pereira Coelho foi morto na madrugada de sábado (23), possivelmente em um assalto. Por Jeferson Monteiro, TV Globo

26/07/2022 09h09 Atualizado 26/07/2022

Imagens mostram momento em que advogado é esfaqueado no Centro do Rio

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o advogado Victor Stephen Pereira Coelho, de 27 anos, foi esfaqueado no Centro do Rio na madrugada de sábado (23).

O rapaz havia saído de uma festa e estava aguardando em um ponto do VLT, quando o crime ocorreu. O vídeo mostra o momento em que o rapaz tenta fugir do criminoso, acaba caindo no chão, mas continua sendo atacado. A Divisão de Homicídios está apurando se o jovem foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

O corpo de Victor foi sepultado no fim na manhã desta segunda-feira (25) no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio.

Por volta de 7h30, o corpo de Victor chegou ao Caju. Consternados, amigos e parentes do jovem se abraçavam na porta do cemitério. Muitos usavam camisas do Flamengo, o time do coração de Victor.

1 de 3 Familiares e amigos se despedem do advogado — Foto: Henrique Coelho/g1 Familiares e amigos se despedem do advogado — Foto: Henrique Coelho/g1

No enterro, mais palmas, flores e homenagens para o advogado, considerado por pessoas próximas como sendo alguém gentil e um pacifista nato. Ao se despedirem, amigos e parentes também cantaram o hino do Flamengo.

Corpo do advogado morto a facadas no Centro é enterrado no Caju

Unanimidade

O bacharel em Direito João Chamarelli, de 36 anos, e Victor fizeram universidade juntos. Segundo ele, o amigo era uma figura afável, uma «unanimidade» entre os amigos.

«Era uma figura gentil, tranquila, um pacificador como nós costumamos dizer na universidade», disse.

2 de 3 Amigos de Victor se reúnem para se despedir do advogado — Foto: Henrique Coelho/g1 Amigos de Victor se reúnem para se despedir do advogado — Foto: Henrique Coelho/g1

Amigos, colegas e professores de Victor o definem como uma pessoa gentil. «Sempre atuante, sabe? Um pacifista nato. Defendia todas as causas contra a violência», disse João Chamarelli.

O amigo também falou sobre a insegurança no Centro, e cobrou mais policiamento na região.

«A gente sai do Centro sempre temeroso. Todos relatam a mesma coisa. Escritórios estão liberando mais cedo. Eu não entendo. Precisa intensificar esse Centro Presente, o policiamento, as patrulhas», disse o amigo da vítima.

3 de 3 Victor Stephen Pereira Coelho — Foto: Reprodução/Redes sociais Victor Stephen Pereira Coelho — Foto: Reprodução/Redes sociais

Victor tinha se formado em 2020 pela Universidade Cândido Mendes. Além de trabalhar em um escritório, ele planejava em breve publicar o trabalho de encerramento de curso.

«Nos falamos há pouco, no mês passado. Eu já estava aqui organizando o TCC dele para a gente publicar numa revista lá em São Paulo», afirmou Alexandria Alexim, professora de Victor.

A professora define o trabalho deixado por ele como » magnífico.» Segundo Chamarelli, o trabalho de Victor tratou de conflitos humanitários.

O crime

Victor tinha saído do escritório de advocacia onde trabalhava e ido para a região da Praça Tiradentes, para encontrar amigos. Pessoas próximas afirmaram que o advogado foi esfaqueado após ser assaltado , quando estava indo embora.

O corpo foi encontrado, sem documentos, na Praça da República por agentes do 5º Batalhão (Praça da Harmonia). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Outras pessoas relataram assaltos na região na mesma noite em que o jovem foi morto.

Uma estudante de 23 anos contou que teve o celular roubado quando pedia um carro de aplicativo para ir embora. Segundo ela, a praça estava lotada.

Ela chegou a correr atrás do criminoso, mas ele conseguiu fugir.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

