Víctor Manuelle habla de la vida y la muerte

Víctor Manuelle diversifica sus esfuerzos de concienciación sobre el Alzheimer con un especial navideño para televisión que se distribuirá en formato de DVD y CD.

Mientras, el salsero está listo para dar el primer paso de la cuarta edición Camina por tu héroe, el 20 de octubre y por primera vez fuera del área metropolitana, en la plaza Santiago R. Palmer, de Caguas.

La caminata comenzó hace cinco años, pero se vio interrumpida en 2017 por el paso del huracán María. Fue inspirada por su padre y paciente de Alzheimer, Víctor Manuel Ruiz, fallecido en enero de 2018, y su hermano Héctor Gustavo, quien murió a causa del cáncer en agosto pasado y fue su cuidador.

“Mi evento siempre se enfoca mucho en el cuidador y la motivación más grande era mi hermano. El año pasado le entregué un reconocimiento porque para nosotros era el héroe de la familia. Este es el primer año sin papi y sin mi hermano, pero estamos súper motivados y agradecidos con Dios porque me ha permitido a través de este dolor y situación convertirme en portavoz y servirle de cara a otras personas que necesitan que esta enfermedad sea expuesta”, recalcó en entrevista con EL VOCERO .

La jornada comenzará al mediodía con charlas educativas, llenarán inscripciones para las ayudas otorgadas por la organización De frente al Alzheimer (fundada por el cantante) y luego será “la caminata simbólica porque es una ruta bien cortita para que los pacientes funcionales la puedan hacer”.

“Mi hermano y mi papá siempre van a ser la razón por la cual voy a hacer esto como me comprometí, mientras tenga salud lo voy a seguir haciendo. Esta enfermedad sigue en crecimiento, es un compromiso real que tengo de seguir creando conciencia”, enfatizó.

Graba especial navideño

De otro lado, amplía esta misión con un especial navideño a transmitirse por los principales canales de televisión, posiblemente en noviembre, basado en su nuevo disco Memorias de Navidad.

“Hicimos un especial de las memorias de un abuelo -que tiene Alzheimer- contándoles a sus nietos cómo se celebraba la Navidad. Va atada al compromiso de seguir creando conciencia, no es un simple disco de Navidad, hay otro mensaje envuelto”, adelantó.

El álbum consiste de temas inéditos interpretados por el Sonero de la juventud. La gran mayoría son de su autoría y todos fueron compuestos para el proyecto. El ritmo principal es tropical y salsa e incluirá música típica y otros ritmos.

Si bien no hay artistas invitados, dejó entrever que actuará en el proyecto.

“Me tocó hacer muchas cosas, me verán en todos los planos. Es bien especial para mí, era algo que tenía en el corazón”, expresó quien le dará continuidad todo el año al tema del Alzheimer con diversas iniciativas.

Sobre el “boicot” al Latin Grammy

De otro lado, Víctor Manuelle prefirió reservarse su sentir sobre el movimiento iniciado por varios artistas urbanos en contra del Latin Grammy, al considerar que la difusión y alcance de sus propuestas no van acorde con las nominaciones.

“A mí no me gustan esas cosas porque cualquier opinión es como si pertenecieras a algún bando. En realidad creo que (los artistas) se deben unir conmigo en la caminata. Ese es el boicot que quiero, que se detengan todos y el 20 de octubre estén en Caguas conmigo”, instó riendo el ganador de dos Latin Grammy y quien incluso ha fungido como conductor en la ceremonia de premiación.

Desea ser cremado

Por otra parte, el filántropo reveló cómo quiere que sus restos sean dispuestos una vez fallezca, esto tras todo el drama que ha rodeado las exequias del cantante mexicano José José.

“Mi familia está clara y ahora lo van a saber por primera vez públicamente porque he visto que esas cosas se repiten y quien se queda con el problema es la familia. Lo mío está decidido, le dije a mi familia: ‘Me miran ustedes, me dieron un beso, me cremaron y no hay nada’”, reveló a EL VOCERO .

¿No quieres velatorio público? “No, eso es extender el dolor y la agonía para los seres queridos porque están los que te quieren y los que se creen que es un party, que van para verte si estabas lindo o lo feo que te pusieron”, opinó.

