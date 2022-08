Víctor Estrella sale del retiro, estará en dobles en el RD Open

Entornointeligente.com /

El pasado 2 de agosto, Victor Estrella, uno de los más grandes atletas en la historia del deporte dominicano y el mejor dentro de su disciplina cumplió sus 42 años. Víctor tendrá razones suficientes para celebrar un año más de vida, haciendo lo que ama, por una vez más, que es jugar al tenis.

Estrella Burgos saldrá del retiro para volver una vez más a las canchas en el RD Open, que se efectuará desde el 15 hasta el 21 de agosto, en las canchas de arcilla verde del Santo Domingo Tennis Club (La Bocha).

Estrella ha estado ligado a este evento desde sus inicios, que se remontan al 2015. Y además ha sido el único ganador del torneo en ambas modalidades (dobles y sencillos) en el 2017, cuando se enfrentó al bosnio Damir Dzumhur, quien fuera #23 del mundo en el año 2018 y que jugará nuevamente en esta edición.

El nativo de Santiago solicitó la invitación para el evento, la cual fue aceptada y tendrá la oportunidad de jugar vía wildcard, en la modalidad de dobles, donde tendrá como compañero a su amigo de hace mucho tiempo, también oriundo de Santiago, Peter Bertran, (segunda mejor raqueta del país) y quien creció en el tenis bajo la misma influencia de Víctor.

-El último evento disputado por Estrella a nivel profesional fue el Challenger de Santo Domingo en el 2019, año en que se retiró oficialmente.

Michael Monegro, director de prensa del evento, califica este regreso de Víctor a las canchas como un acontecimiento de gran valía para el deporte en general y para todos los amantes del tenis dominicano.

«Tener la oportunidad de ver aVíctor, el tenista más grande de nuestro país, una vez más en este torneo donde ya fue campeón, es muy especial y significativo para el tenis local y sobre todo para las futuras generaciones» dijo Monegro.

Hardt y Bertrán también participarán en sencillos

Junto a la dupla de Estrella y Bertrán, también figura Nick Hardt, raqueta número uno del país, quien encabeza la representación de República Dominicana en el certamen y ya tiene confirmada su participación en la modalidad de sencillos. Mientras que Bertran, hasta el momento es el único con participación asegurada en las dos modalidades.

Figuras Estelares

La sexta edición del torneo, que tenía dos años sin realizarse, es el evento ATP challenger más importante de toda América Latina. Y para esta oportunidad presenta la mayor cantidad de jugadores dentro del top 100 del ATP, que pertenecen a esa estirpe del tenis mundial o que han estado dentro de ese exclusivo grupo.

Al cierre de las inscripciones del torneo que terminaron el pasado 25 de julio, Hugo Dellien (70), Tomás Etcheverry (72), Federico Coria (73), Roberto Carballés Baena (86), Pedro Cachín (90) y Daniel Galán (99) figuran entre el primer centenar de tenistas en el ranking ATP de la actualidad que participarán en el torneo.

Otros jugadores que formaron parte del top 100 que verán acción en el torneo son Damir Dzumhur (ex 23), Federico Delbonis (ex 33), Gastao Elias (ex 57), Gerald Melzer (ex 68) y Pedro Sousa (ex 99).

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com