Víctor Estrella: «no creo que vuelva»

El RD Open by Milex volvió en este 2022 luego de dos años de ausencia por la pandemia, pero la pausa lo hizo más fuerte al convertirse en el torneo ATP Challenger de mayor nivel en toda América Latina. El evento, que inició el pasado 15 de agosto, se extenderá hasta el próximo 21 en las canchas del Santo Domingo Tennis Club (La Bocha) con más atractivos que nunca: nuevas graderías, más entretenimiento para el público y la vuelta de Víctor Estrella a la competencia, ahora en dobles. La decisión del tenista con mayores lauros en la historia ha concitado la atención de propios y extraños, y de inmediato surgió la pregunta: ¿es el primer paso para que Víctor vuelva al tour profesional? Aunque no tiene una respuesta contundente, el santiaguero de 42 años dijo que está disfrutando ver a su gente, el momento de competir en casa y en un torneo en el que fue campeón en 2017. «La idea de estar aquí es apoyar el torneo, ver a los tenistas dominicanos y compartir un poco. Me he preparado bien porque siempre he sido un jugador responsable. No es que salí del retiro porque no creo que vuelva a jugar profesionalmente», reveló Estrella. Pese a no dar una respuesta tajante sobre su vuelta o no al circuito, el ex 43 del mundo dijo que está muy concentrado en su familia y que retornar a las exigencias de la competencia profesional es algo que no le gustaría experimentar nuevamente. «No está en mis planes, muchas cosas pueden surgir, depende cómo uno se sienta en la cancha, pero como conocedor del tour, lo que significa estar en un torneo, entrenarse, el sacrificio… no sé si tendría esa voluntad de nuevo», aclaró. Estrella juega dobles en el RD Open by Milex, junto a Peter Bertran, actual segunda raqueta dominicana. En el retiro Ahora que está fuera de las canchas, el triple campeón de Quito asegura que pasa más tiempo con la familia, aunque no está muy alejado, ya que ofrece asesoría a los jugadores, sin embargo, espera hacer más por el desarrollo de esta disciplina en el país en un futuro cercano. «Paso mucho tiempo con mi hija menor, dedico mucho tiempo a la familia, a mi mamá, a mis hermanos, pero sigo involucrado en el tenis porque doy asesoría a algunos jugadores, aunque espero hacer más por el tenis dominicano», indicó. El primer partido de la dupla santiaguera fue este miércoles ante Purav Raja y Divij Sharan, de India.

