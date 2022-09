Víctor Aular sobre robo a PDVSA: Jonnathan Marín, exalcalde de Guanta, formaba parte de la Red de corrupción de Rafael Ramírez

Entornointeligente.com /

Aular, quien fuera Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, aseguró que Jonnathan Marín, ex alcalde de Guanta quien se encuentra prófugo, formaba parte de la Red de corrupción de Rafael Ramírez. Trabajaba con él para, en una eventual candidatura presidencial.

«Quiero informar sobre algunas trampas de corrupción que se están investigando con el señor Jhonnathan Marín, exalcalde de Guanta del estado Anzoátegui», declaró Aular

Aseguró que en 2016, Jhonnathan Marín lo contactó, vía telefónica, para reunirse y solicitar una asesoría para un proyecto del cual sería informado al llegar a Venezuela.

«En 2016 mientras yo me encontraba haciendo unos estudios en Nueva York, él (Jonnathan Marín) me contactó, vía telefónica, me reuní con él en el hotel Four Seasons de Nueva York. Me dijo que mi teléfono se lo había dado el ministro Rafael Ramírez para ese entonces embajador ante Naciones Unidas», agregó el ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias 24 Horas (Al día) (@noticias24hrs)

Reveló que Jhonnathan Marín se encontraba en Estados Unidos (EEUU) creando un equipo político, el cual, según sus declaraciones, trabajaba en conjunto con Rafael Ramírez para una candidatura presidencial.

«Él estaba trabajando en ese equipo y apoyaba esa opción de candidatura de Rafael Ramírez. Me explicó específicamente cuál era el proyecto para el cual necesita el financiamiento, se trataba de una empresa de él que se llamaba Construcciones y Servicios Amunsa, cuya representante era la señora Patricia Amundarain, quien lo acompañó a esa reunión», sostuvo.

También expuso que uno de los proyectos que mantenían en Petróleos en Ecuador.

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com