Víctima del caso de maletas con droga en Punta Cana pide le devuelvan la paz y se haga justicia

La señora Julia Bernoit de la Cruz , a quien supuestamente le colocaron dos maletas cargadas de sustancias controladas en el Aeropuerto de Punta Cana el pasado 9 de septiembre, pidió a las autoridades dominicanas que «le devuelvan la dignidad» y que los responsables del hecho paguen las consecuencias ante la justicia.

Durante una entrevista concedida al canal de YouTube «Corrupción al desnudo», Bernoit relató la manera en la que fue tratada por los agentes cuando fue detenida.

» Me ultrajaron, me trataban como una delincuente , como si de verdad todo eso fuera mío, me decían palabras feas, incluso hubo un policía que me dijo 'de ahí me tienes que sacar lo mío'», comentó.

Visiblemente afectada y con voz quebradiza, la señora dijo que la situación le ha causado daños en su salud física y emocional. En tal sentido, imploró a las autoridades que esclarezcan lo ocurrido y le regresen la tranquilidad.

«Yo les pido que me devuelvan esa paz, la paz que me han quitado y con ella estoy perdiendo mi vida (…) No duermo, tengo miedo de que si cierro los ojos no vuelva a abrirlos, es duro lo que he pasado», dijo en medio del llanto.

Asimismo, aprovechó el escenario para enviarle un mensaje directo al presidente Luis Abinader y a la procuradora Miriam Germán. » Necesito una llamada de uno de ustedes para sentir que estoy protegida aquí en mi país «, manifestó.

Bernoit agregó que lo único que desea y persigue en este caso es justicia. «Necesito que esto no se quede así», reiteró.

Sobre el caso El lunes le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción a un hombre vinculado al tráfico de 50 paquetes de cocaína , con un peso de 51.89 kilogramos, que fueron ocupados el pasado 9 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El imputado Sauris Martínez Castro fue enviado a cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey, por disposición de la jueza Francis Yojary Reyes Diloné, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia.

El Ministerio Público, en un comunicado, señala que la droga fue ocupada en dos maletas a nombre de la señora Julia Benoit de la Cruz cuando pretendía salir del país por la terminal aérea en un vuelo con destino a Bruselas.

De su lado, el Aeropuerto de Punta Cana condenó lo sucedido y expresó públicamente que apoyan a las autoridades en el curso de la investigación.

La terminal expresó que apoyará las investigaciones llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Drogas (DNCD), además puso a disposición de la entidad policial las cámaras de vigilancias que captaron los hechos.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

