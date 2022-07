Víctima de violencia de género: Ya no tengo miedo

Entornointeligente.com /

Persistente, así ha sido, la mujer de 40 años, que a principios de septiembre de 2021, se armó de valor y se atrevió a denunciar a su expareja por acosarla y agredirla psicológicamente.

En esa oportunidad Piter Paolo Sánchez Sinisgalli (51), fue aprehendido por funcionarios de Polisalias en una panadería ubicada en el centro comercial Don Blas, en la avenida Perimetral de San Antonio de los Altos.

El agresor quien es abogado y que para el momento de la detención cargaba encima una credencial de «falso juez», el Tribunal 5º de Primera Instancia Penal Municipal de los Altos Mirandinos, con sede en Carrizal, le dictó privativa de libertad por la presunta comisión de los delitos de amenaza agravada, acoso u hostigamiento y violencia psicológica.

A los pocos días le dieron libertad bajo medida cautelar, pero el proceso continuó. La audiencia preliminar se fijó para el pasado ocho de junio, pero se difirió para este martes 12 de julio a las 10:30 am.

«Debo manifestar públicamente mi agradecimiento a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público con Competencia en Defensa para la Mujer del estado Miranda, que al tener conocimiento de la situación por la cual estaba atravesando, procesó muy diligentemente la investigación con todos los pormenores», declaró al Diario Avance la víctima.

Destacó el respaldo que viene recibiendo de las instituciones y asociaciones en defensa de la mujer víctimas de violencia de género, tanto a nivel municipal como nacional, «quienes me han brindado su apoyo moral y legal, al punto que me estarán acompañando y asistiendo junto al Ministerio Público el día de la audiencia».

La visibilidad del caso

Comentó que gracias a la visibilidad del caso a través de este medio de comunicación, que le ha dado cobertura desde el primer momento, la Comisión de Protección de los Derechos de la Mujer y la Familia de la Cámara de Los Salias, presidida por la concejal Marianella Anzola, también le ha tendido la mano.

«El hostigamiento por parte de ese señor sigue, pero se que con la fe y el poder de Dios y la verdad saldremos bien de esto y ese personaje quedará con los correctivos necesarios para no seguir con su conducta. Callé por muchos años, pero ya no tengo miedo. Ahora me uno a la causa, ni una más»./RP Foto: Jesús Tovar

Tags: diario avance Víctima Violencia de Género

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com