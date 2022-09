Entornointeligente.com /

Vício em videogame, dor no pescoço e amizade com Anitta: g1 conheceu o homem por trás da máscara do DJ Marshmello Antes de show no Rock in Rio, DJ conversou com o g1 sem o balde na cabeça. Ele contou quantos capacetes tem, falou de hobbies e da relação com música brasileira. Por Carol Prado, g1

07/09/2022 04h00 Atualizado 07/09/2022

1 de 2 DJ Marshmello no 2º dia do Rock in Rio 2022 — Foto: Mauro Pimentel/AFP DJ Marshmello no 2º dia do Rock in Rio 2022 — Foto: Mauro Pimentel/AFP

Poucos minutos antes de subir ao palco do Rock in Rio no último sábado (3), o DJ Marshmello apareceu para conversar com o g1 no camarim sem o balde de sempre na cabeça,

Não deu para ver o rosto inteiro: ele usava um capuz e um lenço cobrindo a boca e o nariz, deixando à mostra só os olhos claros tranquilos e atentos.

Já é bem mais do que o público costuma ver. A atração mais enigmática do festival se apresenta sempre vestindo um capacete com enormes olhos em forma de X, um sorriso sinistro e um quê de meme da internet. A identidade secreta é sua principal estratégia de marketing.

Em um papo de quase dez minutos, ele também falou mais do que o habitual. O DJ dá poucas entrevistas pessoalmente: as raras conversas com jornalistas são quase sempre por e-mail.

Em sua passagem pelo Brasil, o g1 foi único veículo de imprensa a conhecê-lo: sua equipe só aceitou a entrevista graças a uma reportagem sobre ele publicada neste site em 2017, ano em que o Marshmello tocou no Lollapalooza, em São Paulo.

A voz doce (com o perdão do trocadilho) contou que gosta muito, mas muito mesmo de jogar videogame, que ama funk — ou «baile funk», como ele carinhosamente chama o ritmo — e, pasmem, é amigo de Anitta . Os dois até já conversaram sobre um possível feat.

Dor no pescoço

Sites especializados em música eletrônica ligam a identidade de Marshmello à do DJ americano Chris Comstock, também conhecido como Dotcom. A informação nunca foi confirmada oficialmente, mas os olhos claros são os mesmos.

2 de 2 O DJ americano Chris Comstock é apontado por sites especializados como o verdadeiro rosto de Marshmello — Foto: Reprodução/Instagram O DJ americano Chris Comstock é apontado por sites especializados como o verdadeiro rosto de Marshmello — Foto: Reprodução/Instagram

Ele é sempre econômico ao explicar por que esconde o rosto: «Eu só quero fazer boa música. E para isso não é necessário você saber quem eu sou.»

O nome açucarado ele contou que escolheu com a ajuda de seu empresário: «Quando eu comecei, minha música era muito doce. Então, meu empresário deu a ideia».

O capacete em forma de doce veio depois. O DJ contou que tem uns 8 ou 10 modelos diferentes da máscara de marshmallow, e reconheceu que o traje com o qual se apresenta não é o dos mais confortáveis.

Ele fez um movimento com a cabeça de um lado para o outro e explica: «Estou sempre fazendo isso porque machuca um pouco».

«Eu realmente não noto enquanto estou no palco porque geralmente estou me divertindo muito. Mas depois meu pescoço fica doendo», disse, rindo.

DJ gamer

Marshmello surgiu na esteira de outros DJs mascarados, entre eles o canadense Deadmau5 e o duo francês Daft Punk. Ficou conhecido por causa de um remix de 2015 para «Where are ü now», hit de Jack Ü e Justin Bieber. Um ano depois, estourou de vez com a faixa «Alone».

Desde então, colaborou com Selena Gomez («Wolves»), Khalid («Silence») e a banda Bastille («Happier»). Você pode nunca ter ouvido falar no tal DJ com olhos de X, mas provavelmente já ouviu alguma dessas músicas tocando por aí, pode pesquisar.

Mas, por trás do sucesso, Marshmello é um homem de hábitos simples. Ao ser questionado sobre o que gosta de fazer no tempo livre, ele pensou por algum tempo e respondeu meio encabulado: «Eu jogo muito videogame e… Ah, eu só jogo videogame mesmo, e dou umas voltas. Nada muito maluco».

Com músicas na trilha e itens temáticos à venda no jogo Fortnite, o DJ tem apelo especial entre o público gamer.

‘Parça’ de Anitta

Outra audiência que Marshmello tem interesse em conquistar é a brasileira. Em seu show no Rock in Rio, incluiu no setlist o funk proibidão. «Atura ou Surta 2», do MC Gw . Depois, nas redes sociais, fez piada com a letra da música e pediu sugestões de funkeiros para uma possível parceria.

«Eu amo baile funk… é assim que se chama?», perguntou ao g1, antes de subir ao palco do festival. O DJ contou que, por algum tempo, ouviu músicas do estilo sem saber que vinham do Brasil.

«Quando o Marshmello começou a crescer e pude vir ao Brasil pela primeira vez, percebi que o funk estava em todos os lugares: no carro indo pro show, pro hotel… Eu fiquei, tipo: ah, então é daqui que vem!»

Atualmente, ele conta com uma das mais disputadas guias para lhe conduzir nos caminhos do funk. O DJ é amigo próximo de Anitta: diz que os dois se encontram com frequência. «Ela é obviamente enorme», elogiou.

A pergunta de sempre: uma parceria, pode rolar? Sim, eles já conversaram sobre isso, segundo Marshmello. Mas logo acrescentou: «Quando ela tiver tempo…»

