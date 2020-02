Vaticano envía mascarillas a China para ayudar con el brote de coronavirus

Entornointeligente.com /

El Vaticano envió cientos de miles de máscaras médicas a China para ayudarla a lidiar con el brote de coronavirus, en bolsas marcadas con el escudo de armas del Papa Francisco.

El sitio web oficial Vatican News dijo que la iniciativa fue llevada a cabo en conjunto por la oficina de organizaciones benéficas papales y un centro misionero en Italia para católicos chinos.

Las máscaras, empacadas en bolsas de 10, han sido enviadas a las provincias de Jubei, Zhejiand y Fujian, dijo Vatican News.

El Papa Francisco elogió el “gran compromiso” de China para contener el brote de coronavirus y dijo que estaba orando por los muertos, los enfermos y las familias de las víctimas.

Después de décadas de frías relaciones, los lazos entre el Vaticano y Pekín han mejorado desde septiembre de 2018, cuando firmaron un pacto sobre el nombramiento de obispos.

