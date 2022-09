Vasco Seabra já não é treinador do Marítimo

Entornointeligente.com /

O Marítimo anunciou nesta segunda-feira que Vasco Seabra já não é treinador da equipa madeirense, que ocupa a última posição da I Liga de futebol, após cinco derrotas consecutivas na competição.

«A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, anuncia aos seus sócios e adeptos a cessação do vínculo laboral entre a instituição e o técnico Vasco Seabra. O Marítimo agradece a Vasco Seabra e a toda a sua equipa técnica pela dedicação com que encararam o ideal ‘verde rubro'», pode ler-se no comunicado partilhado pelos «leões» da Madeira no site oficial.

O treinador Vasco Seabra, de 38 anos, sucedeu no cargo a Julio Velázquez à 12.ª jornada da temporada transacta, tendo encontrado os madeirenses na 17.ª e penúltima posição da tabela classificativa, com sete pontos somados.

Obrigado, mister Vasco Seabra.

Boa sorte para o futuro ?? https://t.co/vyCkW9MyHj #CSMaritimo pic.twitter.com/YPniZUkWE1

— CS Marítimo (@MaritimoMadeira) September 5, 2022 O treinador natural de Paços de Ferreira conseguiu levar o Marítimo a «bom porto», garantindo a manutenção no patamar mais alto do futebol português, com um 10.º lugar, com 38 pontos.

A primeira «chicotada» na presente edição da I Liga acontece no seguimento do mau arranque dos madeirenses na competição, em que registam cinco derrotas no mesmo número de jogos disputados, ocupando a 18.ª e última posição da classificação, sem pontos.

No domingo, o Marítimo esteve a vencer no reduto do Santa Clara, por 0-1, e beneficiou de um penálti para chegar ao 0-2, mas Joel falhou, aos 42 minutos, e, na segunda parte, os açorianos conseguiram a reviravolta (2-1), marcando o segundo golo já depois de o conjunto do Funchal ficar reduzido a 10 elementos.

