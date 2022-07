Vasco Madueño sobre Guillermo Dávila, su padre: Es manipulador y tóxico

Entornointeligente.com /

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, dijo en una entrevista que no confía en el cantante y actor venezolano y, además, indicó que lo considera una persona tóxica.

Tras sus declaraciones en el programa Magaly TV La Firme, el joven de 20 años de edad aseguró que la opinión que tiene sobre su padre no fue influenciada por su madre, pues ella nunca le habló mal de Dávila.

Madueño agregó que estaba dispuesto a encontrarse con el cantante, pero la reunión nunca se concretó.

Guillermo Dávila, por su parte, reveló en una entrevista que Madueño no responde sus mensajes ni llamadas.

«Yo puedo entender todo lo que han manejado en esa cabecita. Él no se levantó al lado mío, él no me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron ayudados por terceros que no tienen que ver en nada», dijo el actor venezolano sobre la actitud del joven.

El año pasado, Dávila acudió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Lima para realizar el trámite de reconocimiento de su hijo Vasco Madueño, luego de que la prueba de ADN que se realizaron resultara positiva. Sin embargo, el joven no acudió a la cita.

Tras varias horas de espera, el artista se retiró de la oficina del Reniec. Las personas presentes en el lugar dijeron que notaron el nerviosismo e impaciencia del venezolano al ver que su hijo no llegaba.

En ese entonces, Dávila anunció en sus redes sociales que tras pruebas de ADN se pudo comprobar que Vasco Madueño es su hijo. «Ya él puede tomar sus propias decisiones, por lo que hoy puedo decir que soy el papá de Vasco. Luego de habernos sometido ambos a las pruebas de ADN, por voluntades e iniciativas propias, el resultado ha dado positivo. Hoy yo quiero afianzar esa relación padre-hijo con él sin que medie nada más entre nosotros», indicó.

