Vas a querer ser uno de los perros de Paris Hilton: tienen su propia mansión de dos plantas con jardín privado

El deseo de querer ladrar y tener cuatro patas se hace real e intenso tras descubrir la mansión que Paris Hilton tiene en su propia mansión de Mulholland Estates ( Los Ángeles ). Des inspiración mediterránea y miles de metros cuadrados, sus mascotas viven como reyes en su propia mansión de dos pisos. Con jardín privado y chandelier, esta casa no pasa desapercibida y ha conquistado a todos los fans de la empresaria a lo largo de los años.

Una mansión perruna de dos plantas Bajo el nombre de «Minnie Doggie Mansion», esta mansión tiene todo lo necesario para que los humanos soñemos con ella (de manera real): distribuida en dos plantas, en primera encontramos el salón y en el piso de arriba de arriba los dormitorios. Con un interior repleto de muebles a cargo de Philippe Starck , se adereza de complementos únicos para perro.

No hay que ser un genio para saber que los perros de Paris Hilton viven mejor que la gran mayoría de los humanos. Al parecer, la empresaria pagó en 2009 un total de 325.000 dólares para construir esta «mini» mansión. Con una cuenta propia en Instagram y en TikTok , JoJo Siwa ha sido una de las invitadas en visitar este paraíso de mascotas .

@hiltonpets We would like to invite @itsjojosiwa for a playdate in our #DoggieMansion . 🐶✨💖 #PetsOfTikTok ♬ original sound – Hilton Pets Nunca jamás una casa para perros había sonado tan bien, y es que con la capacidad de poder entrar de pie en ella, el que te hagan dormir en «la mansión de los perros» tiene una nueva perspectiva.

Y así, como por arte de magia, soñamos con ser una perra (a lo Rigoberta Bandini).

Fotos | Instagram @hiltonpets

