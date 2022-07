Entornointeligente.com /

Varíola dos macacos: OMS aconselha homens que fazem sexo com homens a ' no momento, reduzir o número de parceiros sexuais' Recomendação tem objetivo de 'reduzir risco de exposição', pediu o diretor da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele também reforçou que 'estigma e discriminação podem ser tão perigosos quanto qualquer vírus e podem alimentar o surto'. Por g1

27/07/2022 12h29 Atualizado 27/07/2022

1 de 1 Tedros Adhanom Ghebreyesus — Foto: Reprodução/Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus — Foto: Reprodução/Twitter

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselhou, nesta quarta-feira (27), que homens que fazem sexo com homens – como gays, bissexuais e trabalhadores do sexo – reduzam, neste momento, o número de parceiros sexuais para diminuir o risco de exposição à varíola dos macacos .

Na fala de abertura em uma coletiva sobre a doença, Tedros Adhanom Ghebreyesus também reforçou que » estigma e discriminação podem ser tão perigosos quanto qualquer vírus e podem alimentar o surto «.

«A melhor maneira de fazer isso é reduzir o risco de exposição. Isso significa fazer escolhas seguras para você e para os outros.Para homens que fazem sexo com homens, isso inclui, no momento, reduzir o número de parceiros sexuais, reconsiderar o sexo com novos parceiros e trocar detalhes de contato com novos parceiros para permitir o acompanhamento, se necessário», disse Tedros.

Ele pediu que comunidades e indivíduos se informassem e levassem os riscos a sério, além de tomarem as medidas necessárias para interromper a transmissão e proteger os grupos vulneráveis .

«O foco para todos os países deve ser engajar e capacitar as comunidades de homens que fazem sexo com homens para reduzir o risco de infecção e transmissão posterior, prestar cuidados aos infectados e salvaguardar os direitos humanos e a dignidade».

O diretor destacou que, «embora 98% dos casos até agora estejam entre homens que fazem sexo com homens, qualquer pessoa exposta pode pegar a varíola dos macacos».

Tedros lembrou que, além da transmissão por contato sexual, a varíola dos macacos pode se espalhar nas residências por meio do contato próximo entre as pessoas, como abraços e beijos, e em toalhas ou roupas de cama contaminadas.

Mais de 18 mil casos de varíola dos macacos já foram relatados à OMS em 78 países, incluindo 5 mortes. Mais de 70% dos casos relatados vêm da Europa e 25%, das Américas.

No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizava 696 casos confirmados até a segunda-feira (25) . Desde então, pelo menos mais dois estados confirmaram novos casos da doença: Acre e Tocantins . Na terça-feira (26), a OMS classificou a situação do Brasil como «preocupante» .

