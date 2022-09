Varíola-dos-macacos: norma de vacinação deixa de fora pessoas com múltiplos parceiros sexuais

Entornointeligente.com /

A vacinação preventiva contra a varíola-dos-macacos vai abranger pessoas que fazem profilaxia pré-exposição (PrEP, comprimido diário ou intermitente eficaz na prevenção da transmissão do VIH), bem como profissionais de saúde com elevado risco de exposição e técnicos de diagnóstico. De fora da norma de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) ficam as pessoas com múltiplos parceiros sexuais.

Depois do anúncio da confirmação da vacinação preventiva na última quinta-feira, a DGS publica nesta terça-feira a norma de vacinação que define quem está elegível. Além dos já mencionados estão ainda abrangidos por este alargamento os homens que têm sexo com outros homens com VIH e que tenham sido diagnosticados com uma infecção sexualmente transmissível no último ano (IST); homens que têm sexo com outros homens com imunossupressão grave; e homens que têm sexo com outros homens e pessoas trans que sejam profissionais do sexo.

O arranque desta estratégia não foi esclarecido pela DGS. O alargamento da vacinação estava em cima da mesa desde Julho, mas até esta segunda-feira abarcava apenas os contactos de risco com casos confirmados ou suspeitos da doença. A estratégia preventiva pretende vacinar pessoas que possam estar em maior risco no actual momento do surto, dado que a transmissão tem sido observada maioritariamente entre homens que têm sexo com outros homens.

Apesar de poderem estar inseridas nalguns dos grupos elegíveis , ficam de fora pessoas com múltiplos parceiros sexuais, uma das prioridades anunciadas pela antiga porta-voz da DGS para o surto de varíola-dos-macacos ( monkeypox ou VMPX), Margarida Tavares. No final de Julho, a agora secretária de Estado para a Promoção da Saúde afirmava ao PÚBLICO que a vacinação preventiva de «pessoas com múltiplos parceiros sexuais, com parceiros novos ou anónimos» era a hipótese mais provável para esta estratégia. Tal não se veio a confirmar.

Na mesma norma, informa-se que «os critérios de elegibilidade para a vacinação preventiva serão revistos de acordo com a disponibilidade de vacinas e a adesão à vacinação», avançando-se possíveis mexidas no futuro. «Julgo que deveremos assistir a um período mais restritivo inicialmente, seguido de alargamento caso exista essa disponibilidade de vacinas», justifica Bernardo Mateiro Gomes, especialista em saúde pública, num comentário ao PÚBLICO.

Uma das maiores novidades é a inclusão de profissionais de saúde e técnicos de diagnóstico em risco de exposição ao vírus mais elevado – e que já tinham sido enumerados há três meses pela Organização Mundial da Saúde, mas só agora poderão receber a vacina Imvanex.

Esta segunda-feira, num apelo dirigido à DGS , ao Infarmed e ao Ministério da Saúde, um grupo de 26 organizações não-governamentais reforçava o pedido urgente da vacinação preventiva contra a doença. Em causa estava uma maior celeridade no processo. Um dia depois, a norma de vacinação é publicada, apesar de não satisfazer as pretensões explicitadas no comunicado. Este grupo pedia a inclusão de pessoas com múltiplos parceiros sexuais e homens que têm sexo com homens por serem as que mais têm sido afectadas por este surto. Ambos ficaram de fora.

A aprovação pelo Infarmed da estratégia de «poupança de doses», em que cada frasco da vacina contra a varíola permite administrar cinco doses da vacina, permitiu este alargamento, já que estão apenas disponíveis 2700 vacinas em Portugal – resultantes da primeira compra conjunta da Comissão Europeia. Esperam-se mais doses no futuro, depois de um novo contrato do organismo europeu com a farmacêutica Bavarian Nordic, responsável pela produção da vacina, que garantiu mais 170 mil doses para serem distribuídas pelos países-membros.

Em Portugal, até 12 de Setembro, foram vacinados 437 contactos de risco.

Depois de mais de 61 mil casos confirmados de varíola-dos-macacos ( monkeypox ou VMPX) em todo o mundo, a maioria em países onde o vírus não está habitualmente presente, as expectativas são mais positivas. O continente europeu tem mostrado uma tendência decrescente nos casos confirmados, algo a que Portugal se junta com apenas dez casos confirmados na última quinta-feira (908 no total, desde o início do surto).

