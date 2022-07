Varmed Health Center lanza «¡Ponte pa´ ti!», programa de promoción y prevención de salud para los jóvenes

Entornointeligente.com /

Para participar en el sorteo de boletos, los participantes deben acceder a un enlace y completar un corto cuestionario de salud.

Si los jóvenes comienzan a empoderarse de su salud, crearán un hábito que les ayudará a detectar situaciones de salud a tiempo. Foto: Varmed Health Center.

A través de un comunicado, el Varmed Health Center, informó que inicio un programa de prevención y promoción de la salud para jóvenes entre las edades de 18-35 años, llamado: «¡Ponte pa´ ti!».

Este programa tiene como norte concientizar a los jóvenes sobre la importancia de realizarse sus pruebas diagnósticas preventivas anuales y asistir a su médico primario.

Para motivar a los jóvenes a cuidar de su salud en esta etapa de sus vidas, el programa «¡Ponte pa´ ti!» estará sorteando boletos para los eventos más «happening» del momento.

Como parte de este lanzamiento, Varmed Health Center junto a Chente Ydrach y Gallimbo Sports , otorgará boletos para el evento deportivo de boxeo «Debut y Despedida» que se llevará a cabo en el Coliseo Mario «Quijote» Morales de Guaynabo el sábado, 16 de julio 2022.

«En Varmed Health Center, creemos que, si los jóvenes comienzan a empoderarse de su salud a una edad temprana , haciéndose sus pruebas preventivas anuales y visitando a su médico primario, crearán un hábito que les ayudará a detectar situaciones de salud a tiempo y vivir una vida más saludable por el resto de sus vidas.

El «Behavioral Risk Factor Surveillance System» de 2019 y 2022 reportó que, de la población de Puerto Rico, de los 18 a 35 años, el 40% no se realizó exámenes dentales, el 30% no visitó un médico durante el último año y un 44% reportó no tener médico primario.

Ante esta realidad, nos hemos propuesto llevar un mensaje a nuestros jóvenes sobre la importancia de cuidar su salud a través de nuestro programa de prevención y promoción de salud «¡Ponte pa´ ti!» En su primera etapa, «Ponte pa´ ti!» requiere que los participantes llenen un cuestionario de salud cuyo fin es recopilar información sobre cuánto conocen de su salud y el impacto que los servicios de salud preventivos pueden tener en su vida.

Esta información nos permitirá tener un entendimiento más claro de las necesidades de salud de nuestros jóvenes y cómo podemos asistirles para que tomen control de su salud. La solución está en tomar acción sobre la prevención.» enfatizó, José Vargas, Presidente y CEO de Varmed Health Center.

