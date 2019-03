Varitas mágicas: Cómo los aplicadores de rímel usados ayudan a conejos huérfanos y otros animales

Entornointeligente.com /

A los pocos días de solicitar la donación de esos aplicadores, un refugio escocés de animales recibió tantos, desde todo el mundo, que ahora puede jactarse: “Tenemos más varitas que Hogwarts”. A finales de febrero, el refugio de animales The New Arc , situado en el condado escocés de Aberdeenshire, anunció que necesitaba varitas de rímel. Con ellas, los activistas cuidan de pequeños animales que han quedado huérfanos, como por ejemplo conejos o pajaros, en un intento de compensarles los cuidados de la madre y establecer más confianza. Estos aplicadores de maquillaje también son útiles para prevenir infecciones, al permitir limpiarles restos de barro, petróleo y otros contaminantes o extraerles larvas, huevos de moscas y garrapatas. Esta semana, The New Arc notificó a través de su cuenta de Facebook que ha recibido varitas de rímel de todo el mundo tras hacer la petición. “Ahora tenemos más varitas que Hogwarts “, escribieron los activistas, anunciando el cierre de su recaudación. La idea de utilizar esos diminutos cepillos para cuidar de animales no es nueva. Ya la emplearon en un refugio de Carolina del Norte (EE.UU.), el Appalachian Wildlife Refuge, que pidió a las mujeres que en lugar de tirar a la basura el rímel ya gastado, lavaran las varitas usadas con jabón líquido y se las enviaran empaquetadas como donación. El mensaje fue difundido por Beaches Go Green, de Florida, para crear conciencia en la sociedad de que al donar una varita de rímel usada se le puede dar una segunda utilidad y hacer un aporte para una buena causa. This is really cool! Please do NOT throw away your #mascara wands. Instead, clean JUST THE WAND with #Dawn liquid soap,… Publicado por Beaches Go Green en Viernes, 22 de febrero de 2019

