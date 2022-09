Varios sectores en Maracaibo amanecieron sin electricidad, según reportes

Entornointeligente.com /

Desde la madrugada de este lunes 5 de septiembre, varios sectores en Maracaibo amanecieron sin electricidad según lo han reportados usuarios en la red social de Twitter.

Algunos de los sectores sin el servicio eléctrico son: San Jacinto, Mara Norte, Cecilio Acosta, Altos del Sol Amado, La Paz, El Milagro.

De acuerdo a lo reportado por los afectados, los cortes eléctricos son aplicados de cuatro a seis horas, y en muchos de los casos el racionamiento es aplicado hasta dos veces al día.

No solo la capital zuliana ha sido afectada por estos constantes apagones, desde el municipio San Francisco también han reportado quejas debido a estas fallas eléctricas.

El Manzanillo, Limpia Norte, y otros sectores del municipio San Francisco no cuentan con el servicio. En ciertas zonas de ambos municipios tienen hasta más de diez horas sin electricidad.

Hasta el momento, las autoridades no se han reportado con respecto a estos constantes cortes eléctricos.

Como no fueron suficiente las 4 horas sin electricidad, a esta hora 2:30 am, vuelven a quitar el servicio. Corpoelec se esmera en lucir criminal. #5sept #Zulia #SinLuz

— Madepalmar (@Madepalmar) September 5, 2022

7:00 am. Sale el sol y gran parte de #Maracaibo sin electricidad en su segunda tanda de racionamiento. Luego del corte de 4 /6 horas, nuevamente a las 2:30 am #SinLuz y seguimos contando.

— Madepalmar (@Madepalmar) September 5, 2022

Pues aquí te voy esta noche con otra tanda de 5 horas #sinluz Maracaibo ¡ que penitencia ! pic.twitter.com/SuQWasNt3W

— Es Goya (@esgoya) September 4, 2022

APAGONES CADA 4 HORAS?

La quitaron 4 horas ayer la regresaron a las 10pm y ahora a las 2:30am, de nuevo apagón. O se equivocaron al racionar la electricidad (tienen 13 años haciéndolo y aún no aprenden) o simplemente ahora entramos a un esquema 4X4. #Venezuela #SinLuz #Zulia

— Lenin Danieri D (@LDanieri) September 5, 2022

Se le quemara la corneta al HP de Cecilio Acosta que tiene música mientras en la zona estamos sin luz por segunda vez en la noche primero de 9.50pm a 12am y luego de 2.30 AM y todavía nada q regresa #sinluz #maracaibo

— SoyMahu (@soymahu18) September 5, 2022

Coño que maldición tan arrecha pana.. en #Maracaibo #corpoelec nos deja #SinLuz en 2 tandas seguidas: de 10 pm a 2 am y luego de 3 am hasta quien coño e la madre sabe.. y mi kilito de carne en el congelador ? Quien coño me lo paga si se daña ?

— 🎨🏛 Yani 🍰🍮 (@YaniDLaTorre) September 5, 2022

Continúan los racionamientos eléctricos de madrugada.

11:30 pm decenas de sectores en #Maracaibo entran a la oscurana. #SinLuz estuvieron otros sectores por 4 y 5 horas

Será un lunes duro para muchos estranochado gracias a @CorpoelecInfo

— GERARD TORRES (@GERARDTORRESP) September 5, 2022

