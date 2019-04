Varios sectores del sur protestan la falta de gas en la Sesquicentenario

Entornointeligente.com / Notitarde.- Vecinos del sector La Blanquera y de El Sucre, al sur de Valencia, manifestaron, este miércoles, la falta de gas doméstico en sus comunidades con cierres de vía (en ambos sentidos) en la avenida Sesquicentenario , desde tempranas horas de la mañana.

Los vecinos de Boca de Río se desplegaron para demandar gas este miércoles / Foto: WebNotitarde, Junny Sánchez Desde una de las trancas, Adrián Rivero, uno de los afectados, señaló que las familias demandan al menos unas 680 bombonas , y que llevan cuatro meses cocinando a leña, lo que ha ocasionado afectaciones en las vías respiratorias de decenas de niños.

En las cercanías de Plaza de Toros también protestaron los de La Blanquera / Foto: WebNotitarde, Junny Sánchez También denunció que personal de la Alcaldía de Valencia presuntamente desvía los camiones que corresponden a La Blanquera.

La solución “nunca llega” o lo hace a cambio de dólares Otra de las afectadas señaló que también demandan el gas las comunidades de Boca de Río, Brisas del Sur y La Planta, que ya están cansados de que les ofrezcan solución y que nunca llegue.

“Nos pelotean de la Alcaldía para el EPS, del EPS pa’l llenadero y no nos dan respuesta del gas (…) estamos cansados de ir a todas las instancias y que no nos presten atención”, se quejó.

Una tercera manifestante llegó a decir que están “bachaqueando” las bombonas en dólares. Insistió, asimismo, en que cocinar a leña los últimos meses ha ocasionado que los niños contraigan asma.

A esta hora continúan con la protesta, aunque hay sectores que se retiraron del lugar una vez que desde PDV Comunal les prometieron que hoy mismo enviarán un camión.

No obstante, la mayoría señala que no se quitarán de la vía hasta que realmente les llegue el gas este miércoles.

