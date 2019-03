Varios colegios no están listos

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

La situación de los centros escolares del interior del país es caótica y desesperante.Muchos colegios no iniciarán clases hoy debido a que algunos centros educativos siguen en reparación, en otros ni siquiera se iniciado un trabajo en firme y ello por problemas con las empresas que se ganaron las licitaciones.

En la provincia de Veraguas, según las autoridades de educación, el Centro Básico General José Santos Puga, es el único plantel que no iniciará clases por trabajos de remodelación en las estructuras incluyendo las aulas y aún no están listas por atrasos debido al paro de los trabajadores que tienen un problema interno con la empresa sub-contratista.

Se calcula que en esta provincia hoy iniciarán clases unos 56,586 estudiantes, además de 4,621 maestros y profesores en 493 escuelas de este sector del país.

No obstante para los miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) el panorama es otro señalan que muchas de las escuelas no están listas

La dirigente Yadiro Pino sostuvo que otra de las situaciones para este periodo escolar es que en otros centros escolares se hacen trabajos, mientras que algunos docentes seguirán dando clases en aulas improvisadas como es el caso de la escuela Miguel Alba que hace cinco años fue destruida y no hay indicios de cuando podría ser construida.

En el el IPTV de Santiago hay un problema de hacinamiento en sus aulas, y la construcción avanza a paso lento y las posibilidades de comenzar el año escolar en las instalaciones es muy remota.

Panamá Oeste

La situación de los colegios en este sector del país también es difícil, se estima que el período escolar iniciará con retrasos en al menos dos centros educativos de los distritos de La Chorrera y Arraiján, debido a la demora en los trabajos de rehabilitación.

En el distrito de Arraiján, los 2, 600 alumnos que cursan estudios en el instituto Profesional y Técnico Fernando De Lessep, iniciarán clases el 25 de marzo, dos semanas después de la fecha oficial dada por el Meduca.

Salomón Espinosa, presidente de la asociación de padres de familia de este plantel, indicó que para esta fecha el Meduca habría concluido los trabajos de remodelación y adecuación de los tres pabellones y el área industrial.

En La Chorrera, estudiantes y educadores del colegio Moisés Castillo Ocaña, deberán esperar hasta el 1 de abril para iniciar clases, a consecuencia del retraso en las obras de remodelación del plantel.

Para esta fecha, el Consorcio Moisés Castillo, ha previsto hacer la entrega de 35 aulas, en las cuales los docentes tendrían que laborar en horarios recortados.

Andrés Rodríguez, quien preside la asociación de padres de familia, indicó que para el 18 de marzo se tiene previsto realizar una inspección al colegio y evaluar el avance del proyecto.

El consorcio advirtió Rodríguez, no cuenta con suficiente personal en campo para adelantar la obra lo cual se ha advertido al Meduca; añadiendo que rechazan cualquier posibilidad de enseñanza a través de módulos.

Otra escuela que enfrenta problemas en el centro de educación básica general de Punta Chame, en donde luego de construida la nueva escuela no se ha realizado la conexión eléctrica por parte de la empresa Gas Natural Fenosa.

Una de las escuelas con mayor retraso en su construcción, desde hace tres años, es el CEBG bilingüe República de Costa Rica, en donde los docentes reclaman al Meduca conocer el porcentaje de avance del proyecto.

Carnén de Arando, docente de este plantel, denunció el mal estado de varios de los módulos construidos en la Villa Santa María, en el corregimiento de Barrio Balboa, en donde imparten clases.

Los docentes ya han solicitado al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) inspeccionar los módulos, debido a que ya existen rajaduras en los pisos de madera y fallos en el sistema eléctrico.

En otros centros como el CEBG José Encarnación Escala del corregimiento de Santa Rita en La Chorrera aún se realizan trabajos de construcción de nuevas aulas al igual que Altos de San Francisco en el corregimiento de Guadalupe en La Chorrera.

Otros colegios en donde aún se efectúan trabajos con la Harmodio Arias en Chame y el Instituto Profesional y Técnico de Capira. En estos planteles el Meduca ha informado no se retrasará el inicio de clases.

Según cifras del Meduca para este año, cerca de 97,631 estudiantes cursaran estudios en 261 escuelas públicas de la provincia de Panamá Oeste; ello sumado a los 23,591 alumnos que cursaran estudios en 120 escuelas particulares.

Los cálculos del Meduca apuntan a que 9,788 alumnos cursen estudios de nivel inicial en escuelas públicas, otros 48,706 en primaria; 20,518 en pre-media y 14,823 en educación media; además de 3,796 en 22 escuelas de jóvenes y adultos.



