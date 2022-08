Varinka Farren, la antofagastina que impulsa la transferencia de la investigación académica al mercado

Entornointeligente.com /

Varinka Farren nació en Antofagasta, ciudad en la que vivió hasta que terminó octavo básico. Luego, por un cambio de trabajo de su padre, se mudó a Calama, un cambio que describe como «un poco traumático» por el momento en que se dio: dejar atrás amistades forjadas en la infancia no era fácil.

Cuenta que desde pequeña desarrolló un lado artístico, relejado en obras teatrales y la poesía. Y cuando llegó la hora de elegir una carrera, sobre la mesa quedaron opciones como periodismo y teatro; finalmente, se decantó por ingeniería comercial en la Universidad Católica del Norte .

Lo que más rescata de estudiar esa profesión fue la habilidad para negociar, algo de «suma importancia» para su trabajo en el que constantemente debe reunirse con investigadores y ver el modelo de negocio de las ideas y a quién le puede interesar para que realmente genere impacto y valor.

De la industria naviera a la innovación En 2004, luego de egresar de la universidad Farren emprendió rumbo a Estados Unidos (EEUU), para cursar un master en administración de empresas en la Clarion University of Pennsylvania. Cuenta que el cambio cultural y la adaptación en un principio fue «chocante». «Cuando llovía en Antofagasta nos mandaban a la casa, allá (en EEUU) era totalmente distinto», recuerda.

Luego del MBA, Farren se mudó a Houston, Charleston y Nueva York y asumió como gerente comercial para Latinoamérica de la empresa naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) hasta 2009 .

«Crecí mucho profesionalmente. En un principio había gente que me discriminaba por mi origen y decía que era mexicana, pero después me dije a mí misma: yo logré ser gerente y estoy aquí por mi trabajo, y me fui empoderando en ese sentido», afirma.

Luego de casi cuatro años en MSC, volvió a Chile. Si bien cuenta que estaba en un buen trabajo y país, «me estaba perdiendo algo importante en la vida, que es mi familia», sostiene.

En 2010, y tras un breve paso por el Comité Innova Chile de Corfo, desembarcó en Empresas Andrómaco como coordinadora de proyectos y gerencia en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), conectando por primera vez con esa área y la transferencia tecnológica .

«Me gustó mucho ese paso. Fue ahí cuando me di cuenta con la transferencia tecnológica y el emprendimiento se pueden cambiar las cosas y el mundo», afirma Farren.

Esta experiencia la llevó a ser jefa de transferencia y de negocios de la Universidad de Chile por más de cuatro años, espacio de tiempo que define como el «más gratificante de mi carrera» . Le tocó formar un área inexistente hasta ese momento, «empezar todo de cero y de generar la confianza con los académicos, mostrar lo que era esto y lo que se podía lograr», sostiene Farren.

Antes de su llegada, esta casa de estudios solo había transferido una tecnología al mercado con una institucionalidad muy débil. En sus cuatro años liderando el área, Farren concretó 45 transferencias, entre ellas, destaca un joint venture liderado por Google.

En octubre de 2017, dejó la Chile para asumir como gerente de operaciones del centro de excelencia de la Universidad de Queensland, SMI-ICE Chile, enfocado en investigación y transferencia tecnológica en la industria minera, un rol en el que permaneció por un año.

En noviembre de 2018 asumió como CEP del hub APTA , una corporación creada con financiamiento Corfo con la finalidad de generar negocios tecnológicos en Chile y el mundo basados en los resultados de la investigación y desarrollo (I+D) de un grupo de universidades y centros de investigación nacionales.

«Ha sido una linda experiencia, porque dentro del hub me ha tocado armar y liderar un equipo que opera de manera muy colaborativa, y esa es la base del éxito», dice Farren.

Señala que estos años al mando del hub han sido de crecimiento y aprendizaje, en el que está en otra faceta y no en un segundo lugar o en un cargo de menor exposición. «Es la consolidación de todo el trabajo que he venido haciendo», comenta Farren.

Liderazgo femenino Uno de los temas que le rondaba en la cabeza era la posición de las mujeres en el mundo empresarial. Tras leer un artículo de JP Morgan que señalaba que solo el 22% de las empresas de base científico-tecnológica de EEUU tenían mujeres en sus directorios, decidió que esta era la batalla que tenía que dar .

En marzo pasado, junto a la CEO de Domolif, Pamela Chávez, la gerenta de excelencia de proyectos de Codelco, Nancy Pérez, y la experta en transferencia tecnológica, Carolina Sepúlveda, cofundó Women Board Up, una asociación de directoras de empresas de base científica-tecnológica que apunta a impulsar la participación de mujeres en directorios de startups.

«Queremos apoyar estos cambios porque hay mujeres capaces de asumir estos cargos, por lo que impulsar estos temas son de mucha importancia para asumir los desafíos actuales, visibilizando a más mujeres en estos ámbitos», comenta Farren.

