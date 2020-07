Varias víctimas de Harvey Weinstein recibirán una compensación de 19 millones de dólares

Entornointeligente.com /

Las mujeres que fueron acosadas o agredidas por el exproductor de cine Harvey Weinstein y su compaáía serán indemnizadas con un fondo de 19 millones de dólares (casi 17 millones de euros) para poner fin a sus reclamaciones, según confirmó este martes Letitia James, la Fiscal del Estado de Nueva York, en un comunicado que recoge Variety .

Si los tribunales aceptan el acuerdo, se pondrá fin a la demanda presentada contra el empresario, quien actualmente cumple una condena de 23 aáos de prisión y la denuncia presentada en 2018 por el fiscal de Nueva York tras ser acusado de ordenar favores sexuales de determinados empleados.

La fiscal considera que “después de todo el acoso, las amenazas y la discriminación, estas víctimas verán finalmente cómo se hace justicia”. Por su parte, una de las denunciantes, Caitlin Dilany, también se ha manifestado tras conocerse el resultado de la demanda: “Me enorgullece que este acuerdo ayude a tantas mujeres que llevan mucho tiempo necesitando justicia y socorro”.

#BREAKING : We helped secure $19 million for survivors of Harvey Weinstein’s sexual abuse and harassment.

Women who were forced to sign confidentiality agreements will also be freed from those clauses and finally be able to speak.

? NY AG James (@NewYorkStateAG) July 1, 2020 Asimismo, Douglas Wigdor, representante de varias víctimas de Weinstein, critica el acuerdo propuesto por considerarlo “profundamente injusto”. Este Expone que el exproductor no asumió “ninguna responsabilidad por sus acciones”. Según el letrado, Weinstein no pagará con su propio dinero. Además, el pacto impide que las víctimas que no quieran aceptarlo intenten otras vías de compensación.

Actualmente, se negocian una serie de acuerdos de manera independiente para resolver varias demandas civiles por el caso Weinstein, que comenzó hace casi tres aáos, concretamente en octubre de 2017, y que provocó el nacimiento del movimiento Me Too , cuyo fin es denunciar las agresiones sexuales de hombres de las altas esferas.

Weinstein cumple condena tras ser hallado culpable a finales de febrero por un delito sexual en primer grado a la ayudante de producción Mimi Haleyi y violación en tercer grado sin consentimiento expreso a la actriz Jessica Mann.

