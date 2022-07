Vargas | Sociedad Civil quiere revertir sentencia de muerte contra Hotel Miramar

Entornointeligente.com /

La Guaira.- Sobre las ruinas del Hotel Miramar, la grandiosa obra del arquitecto Alejandro Chataing que levantó en Macuto por orden del General Juan Vicente Gómez, quien requería de un hotel lujoso que lo recibiera en sus temporadas veraniegas en la otrora ciudad balneario del litoral central, pesa una condena de muerte.

Así lo sienten y lo expresan los macuteños de a pie, los dirigentes comunales e investigadores y defensores del patrimonio local en el estado Vargas, quienes han visto como una estructura con la máxima declaratoria patrimonial que puede existir en Venezuela, ha sido abandonada a su suerte.

«Nosotros nos negamos ver morir al Hotel Miramar, por todo lo que representa desde el punto de vista patrimonial, cultural, urbano y social. Es una estructura tan noble, que a pesar del deterioro, puedes apreciar su belleza. Nosotros lo que queremos es que los custodios, el Ministerio de Cultura y el Instituto el Patrimonio Cultural (IPC), nos den la cara y, entre todos, buscar una vía que nos permita salvar la edificación, cuya protección es un mandato de ley», indica la docente, periodista y dirigente vecinal, Fátima Rodríguez de Tablante.

El deterioro del Hotel Miramar es evidente. El Estado venezolano no lo ha protegido, a pesar de ser un Monumento Histórico de la Nación (Cruz A. Sojo) La legalidad que obliga la protección del Hotel Miramar está plasmada en su declaratoria como Monumento Histórico Nacional, de acuerdo al decreto del 15 de abril de 1994, publicado en Gaceta Oficial número 35.441.

Rescate posible Desde el año 2000, el Estado ha presentado cinco planes de recuperación para el Hotel Miramar, sin embargo, ninguno se materializó. Mientras estos anuncios se hacían, sus famosas cúpulas sucumbieron y el deterioro va en aumento

«La última propuesta fue en 2013, cuando el gobernador García Carneiro dijo que el Miramar sería recuperado por Pdvsa La Estancia. En ese momento el Instituto de Patrimonio hizo un estudio patológico de la estructura, pero nunca se conoció el resultado. a casi pasados los diez años, lo que hay son rumores y una amenaza constante de demolición», explica la también actividad Dinorah García, quien junto a Rodríguez de Tablante, Abilio de Oliveira, Wilmary Daboin, Alfredo Portales, Jhonny Martinez y Alba Peraza, entre otros representantes de la sociedad civil, i mpulsan el Consejo de Identidad, Patrimonio y Turismo de Vargas.

El arquitecto Luis La Rosa (USB) creo que la valía patrimonial del Hotel Miramar merece ser rescatada para que sea un centro de desarrollo de interés local (Cortesía Alfredo Portales) Es esta plataforma, junto a los arquitectos restauradores e investigadores Luis La Rosa y Vianney de La Rocha, que plantean una recuperación, posible y factible, del espacio.

«Esta cruzada no tiene otro fin que el de contribuir a visibilizar el drama de un malogrado monumento histórico y arquitectónico , con miras a dirigir la atención gubernamental, en todas sus escalas, hacia el rescate del Hotel Miramar y su puesta en valor. Esto es posible, es perfectamente factible. No digo que no vaya a ser costoso, ni mucho menos fácil, pero es posible, incluso si algunos sectores o elementos del edificio debieran ser removidos o demolidos parcialmente; p ero hay una fuerte inclinación a favor de la conservación de la unidad formal y estética del monumento, para su proyección al futuro», asegura el arquitecto La Rosa, quien prepara una ponencia sobre su planteamiento se recuperación, que será compartido con la comunidad en el marco del aniversario de Macuto, el 24 de agosto.

«Este es un primer paso para generar conciencia ciudadana y mostrar a las autoridades el interés real por el Miramar. Vamos a empezar una lucha para que no nos roben la memoria urbana», aseguro el antropólogo De Oliveira.

El Consejo de Identidad, Patrimonio y Turismo de Vargas, instancia de la sociedad civil, ha iniciado inspecciones para poder idear propuestas que permitan el rescate del Hotel Miramar en Macuto (Cortesía Alfredo Portales) Nadeska Noriega Gran Caracas

