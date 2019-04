Varelistas alegan que tienen cuadrados a magistrados

Entornointeligente.com / El diputado Sergio Gálvez denunció que el viernes estaban en la Presidencia celebrando anticipadamente la inhabilitación de Ricardo Martinelli , para que no pueda correr para la alcaldía de Panamá y diputado del 8-8 . noticias relacionadas Impugnación contra Ricardo Martinelli, un proceso plagado de irregularidades Ricardo Martinelli sí puede correr en elección Rómulo Roux espera que magistrados del Tribunal Electoral respeten el fallo a favor de Ricardo Martinelli Estaban contentos y alegan que todo estaba cuadrados con los magistrados y suplentes del Tribunal Electoral, exclamó Gálvez . Lo que espera todo Panamá es que se actúe en derecho y no por la presión del Ejecutivo que ha tenido la mano metida en el Organo Judicial, el Legislativo y ahora en el Judicial . En tanto, el jurista Pedro Sittón –destacó que a pesar de sus diferencias políticas con Ricardo Martinelli – a la hora de valorar su caso hay que tomar en cuenta que los derechos de elegir y ser electo son derechos humanos y los derechos humanos se interpreten de manera amplia y no restringida. Pedro Sittón sostiene que ninguna interpretación de una norma electoral puede darse en violación a los estándares internacionales y ese criterio ya lo expresó el propio Tribunal Electoral , en 1999, en ocasión del fallo sobre la elección de Mayín Correa como alcaldesa . VEA TAMBIÉN: Reunión entre candidatos independientes podría realizarse este lunes Aunque se pueda tildar a “El Loco” de seudo dictador …deben respetarse sus derechos democráticos, exclamó Pedro Sittón . Por su parte, Ricardo Martinelli dijo que la historia está poniendo a cada uno en su lugar. “Me sometí a la ley y he seguido las reglas del sistema. Me han humillado y denigrado y sigo firme. Mis enemigos hacen trampa, faltan al honor y a su responsabilidad y con todo y eso, les estamos sacando la ñex”. VEA TAMBIÉN: Pin Pin: El sistema y la sociedad están podridos por la corrupción

LINK ORIGINAL: Panamaamerica

Entornointeligente.com