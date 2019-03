Varela recibió credenciales de embajadores de Europa, Asia y África

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp El mandatario panameño, Juan Carlos Varela recibió las cartas credenciales de países de Europa, Asia y África, concurrentes en Panamá. Presentaron sus acreditaciones los embajadores concurrentes Petur Asgeirsson (Islandia), Anders Kopass (Suecia), Stanislav Vodovic (Eslovenia), Sarikan Pholmani (Reino de Tailandia) y Miguel N. Evuna Andeme (Guinea Ecuatorial). Varela, en compañía de la vicepresidenta y canciller Isabel De Saint Malo, planteó a los representantesde las naciones europeas la importancia de dinamizar las relaciones comerciales y mantener una estrecha colaboración en temas globales como la transparencia y cooperación fiscal. Además, se planteó iniciar conversaciones para la firma de un Memorando de Entendimiento que establezca el Mecanismo de Consultas Políticas, que permite avanzar de manera estructurada en las prioridades de la agenda bilateral. El jefe de Estado también compartió con los nuevos diplomáticos acreditados en Panamá sobre la importancia en las relaciones con África y Asia como parte de la Política Halcón. MÁS INFORMACIÓN ¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Nueva falla eléctrica deja sin luz a gran parte de Venezuela este miércoles Nintendo Labo anuncia una caja de cartón para guardar todos los kits Next → You May Also Like Aeropuerto de Tocumen continuará con trabajos de mejora en el sistema eléctrico hasta el jueves marzo 19, 2019 admin Comentarios desactivados en Aeropuerto de Tocumen continuará con trabajos de mejora en el sistema eléctrico hasta el jueves Temer callado durante interrogatorio en caso Autolavado marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en Temer callado durante interrogatorio en caso Autolavado ‘Las tres locas’ se juntan marzo 26, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Las tres locas’ se juntan El Tiempo Caracas 24 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 6m/s ENE H 31 • L 28 33 ° Thu 33 ° Fri 33 ° Sat 31 ° Sun Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico. Correo electrónico CULTURA CULTURA las 6 supersticiones más desconocidas marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en las 6 supersticiones más desconocidas CULTURA “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” CULTURA “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” CULTURA El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas… marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas…LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

