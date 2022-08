Entornointeligente.com /

70 dias de suspensão foi a multa que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu aplicar a Frederico Varandas por ofensas a Pinto da Costa.

«Corruptor ativo» e «uma vergonha para o desporto português», foram as palavras do presidente leonino que num encontro com os sócios do SCP a 29 de maio, em Carregal do Sal.

(em atualização).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever ​​​​​​​

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com